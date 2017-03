Mourinho lại bênh Ronaldo và... nói về mình

Ronaldo và Mourinho

Chiến lược gia Bồ Đào Nha cho rằng Cristiano Ronaldo mới xứng đáng là người nhận giải thưởng nói trên. Do đó, cậu học trò của ông có lý do chính đáng để “buồn”.



"Iniesta là một cầu thủ tuyệt vời, không có gì phải nghi ngờ chuyện đó. Nhưng mùa bóng của Iniesta (cùng Barca) không lấy gì làm tốt lắm, mà chỉ có một cúp châu Âu cùng ĐT Tây Ban Nha. Iniesta chỉ dành được Euro Cup, nhưng đó là một giải đấu diễn ra trong ba tuần”, HLV rất giỏi trong nghệ thuật thu hút sự chú ý của truyền thông nói trên kênh truyền hình của Mỹ.



Được hỏi liệu nỗi buồn của Ronaldo có liên quan gì đến quyết định của UEFA hay không, “Người đặc biệt” không ngại ngần bày tỏ: “Điều duy nhất tôi có thể nói là Cristiano Ronaldo là một cầu thủ xuất chúng, có một mùa bóng cực kỳ rực rỡ. Còn về Iniesta thì tôi đã nói ở trên. Do đó tôi nghĩ Cristiano có lý do để bất mãn với quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Âu”.

“Người đặc biệt” sẽ tồn tại mãi mãi



Được hỏi về các thành tích thể thao của mình, HLV của Real Madrid tuyên bố trong số các danh hiệu mà ông giành được, về góc độ tình cảm mà nói, thì chức vô địch Champions cùng Inter làm ông xúc động nhất vì ông biết đó sẽ là trận đấu cuối cùng với đội bóng của Italia.



“Tôi không biết biệt “Người đặc biệt” từ đâu đến. Tôi chỉ nghĩ mình là nhà vô địch Champions League và tôi không biết tại sao mọi người lại nghi ngờ điều đó. “Người đặc biệt” sẽ tồn tại mãi mãi”, Mourinho tự khẳng định mình.



“Tôi không thích chuyện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoặc HLV hay nhất thế giới. Nhưng căn cứ vào những kết quả đạt được, thực sự tôi nghĩ một trong những phẩm chất của tôi là hòa nhập rất nhanh và rất tốt vào một môi trường khác, một nền văn hóa khác”, HLV người Bồ Đào Nha nêu rõ.



Mourinho cũng nói thêm: “Tôi luôn thẳng thắn với các cầu thủ. Không bao giờ tôi dùng người thứ ba để nói tôi k thích như vậy”.

Theo Bình Khang (Bongdaplus)