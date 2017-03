Mourinho nộp đơn “xin việc” ở Old Trafford

Hành động ăn mừng rất chừng mực của Mourinho được hiểu vì ông muốn lấy lòng M.U

HẠ MÌNH KHIÊM TỐN...

Mourinho nổi tiếng ngạo mạn. Nhưng ở Old Trafford hôm qua, ông lịch sự, khiêm tốn và thân thiện đến kỳ lạ. Ông ra sức bảo vệ quyết định để Rooney trên băng ghế dự bị của Alex Ferguson. Ông lịch lãm lấy tay che miệng trước khi chia sẻ gì đó với Sir Alex trong tình huống Nani phải nhận thẻ đỏ. Và trả lời phỏng vấn sau trận, ông hết lời khen ngợi kẻ bại trận khi gọi Man United là “kẻ thất bại vĩ đại”.



Và nếu xem trận đấu, hẳn mọi người đều thấy hình ảnh Mourinho lặng lẽ rời sân vào đường hầm vài phút trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Người đặc biệt đã giữ đúng lời hứa, rằng ông sẽ không chạy 100m trên sân trong trường hợp Real Madrid vượt qua Man United để giành vé đi tiếp. Cử chỉ này làm dấy lên những hoài nghi. Bởi nó khác xa hình ảnh của Mourinho khi Porto của ông loại Man United ở vòng knock-out năm 2004. Khi đó, ông đã lao đến sát đường pitch, quỳ gối, giang tay gào thét cùng các học trò.



Đã đành rằng Sir Alex đáng được ngưỡng mộ. Nhưng liệu Mourinho có cần phải tỏ thái độ khiêm nhường đến vậy? Phải nhắc lại rằng, khi còn làm HLV của Chelsea, Mourinho cũng luôn dành cho Ferguson những tình cảm tốt đẹp. Nhưng đó chuyện cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Còn trước, trong và cả sau những trận chiến với Man United, người ta vẫn thấy xuất hiện nhan nhản những màn khẩu chiến giữa Mourinho với Sir Alex.

Mourinho đề nghị CĐV M.U nên tôn trọng mọi quyết định của Sir Alex

... ĐỂ XIN KẾ TỤC FERGUSON?

Những gì Mourinho thể hiện đêm qua có vẻ mang một động cơ khác, để cố lấy lòng người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến cũng như các CĐV của Man United. Mourinho dường như muốn cố xóa đi hình ảnh về một con người ngạo mạn, góc cạnh và “mục hạ vô nhân” trong con mắt của những “thần dân” Old Trafford.



Nói như cách của cây viết Jeremy Wilson trên tờ Daily Telegraph, những hành động ngoại giao đó chỉ có thể được hiểu theo một cách: “Mourinho muốn dọn đường để đến với Old Trafford và công việc dẫn dắt Man United thay thế Sir Alex là nỗi khát khao của ông”. Hay nói như tờ The Sun: “Mourinho đã có một màn đệ đơn xin việc không thể tuyệt vời hơn trong mắt các ‘thần dân’ ở Old Trafford!”.



Hẳn ai cũng biết, tình cảm giữa Mourinho với Real Madrid đã cạn sau một chuỗi thời gian ông phải sống trong cảm giác bị cô lập ở “Nhà Trắng”. Chủ tịch Florentino Perez đã lên một bản danh sách những người thay thế Mourinho từ trước khi họ đến làm khách trên sân của Man United. Bản thân HLV người Bồ Đào Nha cũng từng tỏ ý sẽ rời Bernabeu, bất chấp có thể giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League mùa này hay không.



Và một điều khác mà ai cũng biết, đó là việc HLV Ferguson vô cùng khâm phục tài năng của Mourinho. Đã không ít lần, Sir Alex từng bày tỏ ý định muốn Mourinho kế tục ông ở Old Trafford nhằm tiếp tục phát triển đế chế mà ông đã dày công gây dựng trong suốt sự nghiệp cầm quân.

Theo Hồ Đắc (Bongdaplus)