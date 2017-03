Mourinho sẽ rời Real mùa Hè này?

Cuộc sống ở Bernabeu với Mourinho ngày càng ngột ngạt

Dù vẫn đang dẫn dắt Real khá thành công nhưng cuộc sống ở Bernabeu với Mourinho ngày càng ngột ngạt. Mới đây, tờ AS đưa tin, có thể trong mùa Hè tới, Mourinho sẽ rời Real. Nếu điều này thành sự thật, có 2 lý do để Mourinho ra đi.



Thứ nhất: Mâu thuẫn với TGĐ Jorge Valdano. Ai cũng biết kể từ sau chấn thương của Higuain, Mourinho liên tục đòi tăng cường hàng tiền đạo. Thực tế, yêu cầu của ông là xác đáng bởi Benzema càng chơi càng thất vọng ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, Valdano đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Mourinho. Lý do Valdano đưa ra là bởi Real đã có sự trở lại của Kaka. Tuy nhiên, trong trận đấu với Almeria mới đây, khi Mourinho sử dụng Kaka ngay từ đầu, lối chơi Real mất đi sự nhuần nhuyễn bởi Kaka và Oezil đều là các tiền vệ dẫn dắt. Ngay cả khi giải pháp Kaka không mang lại hiệu quả, Valdano cũng chẳng có ý định sẽ mua thêm tiền đạo cho Real. Những mục tiêu mà Mourinho muốn có, kể cả đắt (Fernando Llorente của Bilbao) hay rẻ (Hugo Almeida vừa tới Besiktas) đều bị Valdano gạt qua. Tất cả khiến quan hệ giữa Mourinho và Valdano ngày càng căng thẳng.



Thứ hai: Ở La Liga, Mourinho càng ngày càng bị các trọng tài ghét. Trong trận đấu với Almeria, Mourinho đã chỉ trích trọng tài bởi Real bị từ chối một quả penalty, khi cú sút phạt của C.Ronaldo đập trúng tay một hậu vệ Almeria trong vòng cấm. Đáng nói ở chỗ, đây không phải lần đầu tiên Mourinho phê phán trọng tài ở La Liga từ đầu mùa. Mà một khi Mourinho bị ghét thì chỉ có Real là thiệt thòi. Ai dám chắc các trọng tài không vì ghét Mourinho mà bắt thiên vị các đội bóng khác?



Với 2 lý do đó, tương lai của Mourinho ở Real đang bị đặt dấu hỏi. Đó là chưa kể bản hợp đồng ký với Real mùa Hè vừa qua có điều khoản cho phép Mourinho được “chuộc thân” để ra đi. Trong trường hợp rời Real cuối mùa này, có thể chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ trở lại Inter, nơi CĐV rất yêu quý ông.

Theo Minh Nam (Bongdaplus)