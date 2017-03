Mourinho tự do ra đi nếu M.U ngỏ lời

Mourinho sau thành công với Inter Milan đã quyết định tìm kiếm thử thách mới cho mình khi đồng ý dẫn dắt Real Madrid. Mặc dù phải khá lâu nữa thì Người đặc biệt mới có trận đấu ra mắt của mình với Kền kền trắng nhưng ngay từ lúc này, người ta cũng có thể đoán biết được phần nào dự định tương lai của ông.



Trong hợp đồng với Real Madrid, HLV Mourinho đã kiên quyết yêu cầu phải đưa thêm vào điều khoản cho phép ông tự do ra đi nếu như nhận được lời mời về dẫn dắt Manchester United. Như đã biết, Mourinho từ lâu nay đã ấp ủ ý định quay trở lại với Premier League trong một ngày nào đó còn ở M.U thì Sir Alex có lẽ cũng đã sắp giải nghệ vì lý do tuổi tác.



Chính vì thế, với việc yêu cầu có điều khoản giải phóng hợp đồng kể trên thì người ta tin rằng Mourinho đang mơ tới việc được trở thành người kế vị của Sir Alex ở sân Old Trafford. Nếu điều này xảy ra thì có lẽ các CĐV của M.U sẽ là những người vui mừng nhất bởi không ai xứng đáng hơn Mourinho để trở thành người tiếp nối những ngày tháng vinh quang cho Quỷ Đỏ...



