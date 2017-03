Mourinho về Anh ngay tháng này?

BLĐ Chelsea đang xúc tiến đưa HLV Mourinho trở lại Stamford Bridge?

“Mourinho đã sẵn sàng trở về Stamford Bridge để giải cứu Chelsea thân yêu của ông ta” - tờ The Sun giật tít. “Rafa Benitez có thể ra đi nếu The Blues không thắng được Wigan” - The Telegraph. “Chelsea đã liên hệ với Mourinho về khả năng quay trở lại Stamford Bridge” - Daily Mail. Tất cả những nhật báo lớn nhất nước Anh đồng loạt chạy tít lớn về một cuộc đoàn tụ sau 6 năm xa cách của Mourinho và Chelsea.



Không có lửa thì không có khói. Theo Daily Mail, thì ông chủ Abramovich đã ra sắc lệnh yêu cầu BLĐ Chelsea nhanh chóng xúc tiến việc đàm phán để đưa Mourinho trở lại. Những cuộc điện thoại đầu tiên đã được thực hiện. Và có thể người ta sẽ không phải chờ đến mùa Hè để chứng kiến cuộc trở về đã được đồn đoán quá lâu này.



Chiếc ghế của Benitez đang lung lay dữ dội sau trận thua Newcastle (2-3) cuối tuần qua. Chiếc ghế của Mourinho ở Bernabeu cũng chẳng khá gì hơn, sau trận thua Granada (0-1). Real Madrid hiện đang kém Barca 16 điểm và gần như không còn hy vọng vô địch La Liga, còn Chelsea vẫn chưa an toàn trong nhóm dự Champions League.

Giống Mourinho ở Real, tương lai của Benitez tại Chelsea cũng đang bất định



Một cuộc sa thải kép tất nhiên không thể xảy ra đồng thời. Nhưng nếu Mourinho nộp đơn xin từ chức vào thời điểm này, có thể chủ tịch Perez sẽ không từ chối. Người ta đã biết rằng thứ khiến HLV người Bồ Đào Nha đánh mất vị thế ở Bernabeu không hoàn toàn là phong độ yếu kém, mà bởi ông đang phải chịu sự tẩy chay của những thế lực quan trọng nhất tại thành Madrid, là các tuyển thủ quốc gia thi đấu tại Real, giới truyền thông thân Real và một bộ phận lớn CĐV Real, trong đó có các cổ đông.



Nếu cuộc thay đổi nhân sự xảy ra ngay giữa mùa giải, đó sẽ là một lời thừa nhận cay đắng của ông chủ Abramovich. Sự luống cuống mời chào Mourinho ngày hôm nay chỉ tô đậm thêm thực tế ông đã sai khi quyết định sa thải vị HLV này 6 năm về trước, vì muốn đặt sự phiêu lưu (bóng đá sexy) lên trước sự an toàn (những trận thắng).



Có Mourinho, mọi thứ hứa hẹn sẽ ổn thỏa, đặc biệt là về mặt tinh thần. CĐV yêu quý ông. Đám công thần của Chelsea nể sợ ông. Và đó cũng có thể là bước đi quan trọng để cứu vãn danh tiếng đang có xu hướng méo mó của Chelsea sau hàng loạt các vụ lộn xộn gần đây. Chiêu mộ được “ngôi sao số 1” làng huấn luyện (chỉ xét đến yếu tố thương hiệu) không chỉ là một thắng lợi của riêng Chelsea, mà có thể coi là một thành công của Premier League, vốn đang mất giá khá nhiều trong cuộc khủng hoảng kinh tế vài năm qua.



Vẫn còn nhiều yếu tố để câu chuyện kịch tính này đi đến hồi kết. Nhưng CĐV Chelsea có quyền hy vọng từ lúc này.



Ghế HLV Chelsea qua con mắt nhà cái

Hầu hết các nhà cái đều cho rằng “cửa” Mourinho trở thành HLV chính thức tiếp theo của Chelsea là cao nhất với tỷ lệ đặt 1 ăn 1. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những ứng cử viên khác như Gus Poyet (đặt 1 ăn 4), Juergen Kloop (đặt 1 ăn 7), Zola (1/10). Tuy nhiên, đích đến của Mourinho cũng còn vài lựa chọn: Man City (2 ăn 5), Man United (1 ăn 4), PSG (1 ăn 8) và một ĐTQG bất kỳ (1 ăn 16).

Theo Hải Phong (Bongdaplus)