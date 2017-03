Moyes nổi điên với trọng tài “người nhà” Howard Webb

David Moyes tức giận với quyết định của Howard Webb. (Nguồn: EPA)

Pha bóng gây tranh cãi. (Nguồn: PA)

Vị chiến lược gia người Scotland cho rằng, Quỷ đỏ đáng được hưởng 11m sau tình huống thủ thành Hugo Lloris phạm lỗi thô bạo với Ashley Young trong vòng cấm."Đó là một quyết định tai tiếng," David Moyes nói trên Daily Mail."Nếu bạn đuổi theo một cầu thủ trên sân rồi vào bóng cao chân như vậy thì hẳn sẽ phải có một thẻ đỏ. Khi tình huống như vậy xảy ra, ở bất cứ vị trí nào trên sân, trọng tài cũng đều rút thẻ đỏ.""Tình huống của Ashley Young là rõ ràng nhất, ngoài ra Welbeck cũng đã bị phạm lỗi trong vòng cấm."Vị chiến lược gia này cũng thẳng thừng chỉ trích trọng tài Webb khi cho rằng ông đã mắc phải sai lầm khi quyết định rút thẻ vàng phạt Januzaj về lỗi giả vờ trong pha tranh chấp với Danny Rose của Tottenham.Cũng nên nói thêm, Howard Webb được xem như trọng tài may mắn của M.U, thậm chí bị các cổ động viên đối địch cho là luôn thiên vị Quỷ đỏ, nhất là dưới thời Alex Ferguson. Nhưng lần này, ông đã quay lưng lại với đội bóng chủ sân Old Trafford.Trong khi đó, dù phải làm khách, song Tottenham mới là đội bóng thi đấu tốt hơn và có được hai bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-0, do công của Emmanuel Adebayor và Christian Eriksen. Những gì mà Quỷ đỏ làm được chỉ là bàn thắng của tiền đạo Danny Welbeck sau tình huống băng xuống và sục bóng tinh tế.

Với thất bại này, đoàn quân của Moyes đang ngày càng xa giấc mơ vô địch Premier League, khi bị Arsenal bỏ xa đến 11 điểm trên bảng xếp hạng. Sau 20 vòng đấu, Manchester United mới chỉ giành 34 điểm trong khi Arsenal đã có trong tay 45 điểm.

Theo Lâm Anh (Vietnam+)