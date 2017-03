M.U: 50 triệu bảng + De Gea = Ronaldo?

Thầy trò Sir Alex Cris Ronaldo sẽ tái ngộ ở Old Trafford?

Từ khi Ronaldo chia tay Man Utd chuyển sang Real với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng, anh đã chứng minh số tiền khổng lồ Los Blancos chi không hề đổ xuống sông xuống biển. Ronaldo luôn luôn muốn được gắn bó với Real và có cơ sở để tin rằng anh sẽ dành quãng thời gian còn lại của sự nghiệp chơi bóng tại sân Bernabeu.



Tuy nhiên, Ronaldo thời gian gần đây xuất hiện trên mặt báo cùng những lời hờn dỗi, buồn phiền nhiều hơn. Thái độ của tiền vệ người Bồ đương nhiên sẽ kéo theo những cuộc điện thoại được nối tới "Nhà trắng" và Real sẽ làm tất cả để giữ siêu sao của họ. Nhưng, khi mà khả năng Jose Mourinho ra đi khi mùa giải kết thúc đang ngày càng hiện hữu, khát khao cống hiến của Ronaldo cho Los Blancos đang bị đặt dấu hỏi?

Nếu Mourinho ra đi, Ronaldo nhiều khả năng sẽ theo bước



Nếu Ronaldo quyết dứt áo rời Real, không nhiều CLB có thể đáp ứng điều kiện về tài chính từ tiền đạo này cũng như mức phí chuyển nhượng. Chelsea, PSG, Man City hay Anzhi được cho là những cái tên nằm trong số ít đó. Vậy còn Man Utd, đội bóng đưa Ronaldo bước ra sân khấu bóng đá thế giới?



Premier League chưa từng chứng kiến một cầu thủ như vậy. Ronaldo đến đảo quốc Sương mù khi còn là một cậu trai trẻ được nhìn nhận có tiềm năng, và sau 6 năm, cầu thủ này đã làm điên đảo các CĐV Red Devils.



May mắn cho người Old Trafford, Ronaldo không đi vào con đường mòn của Nani và trở thành tiền đạo nguy hiểm nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất mà Premier League từng có.



Sir Alex Ferguson luôn tận dụng mọi dịp để công khai ca ngợi cậu học trò cũ và bày tỏ mong muốn tái ngộ Ronaldo tại Old Trafford, thậm chí ở tuổi 71. Bản thân Ronaldo cũng hướng về Sir Alex mỗi ngày, và tuyên bố sẽ không chơi cho CLB Anh nào khác chừng nào ông thày người Scotland còn tại vị.

De Gea chưa thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong khung thành Man Utd



Nhưng Man Utd liệu có đáp ứng nổi mức phí chuyển nhượng, mà chắc chắn không nhỏ được phát đi từ Real, nếu có? Câu trả lời là rất khó, nhưng không phải không được. Phương án được đưa ra là một vụ đổi chác, cụ thể hơn là một khoản tiền mặt khoảng 50 triệu bảng cộng thêm David de Gea, người đang không nhận được niềm tin tuyệt đối từ Sir Alex.



Một lời đề nghị có lẽ sẽ được Real đặt lên bàn cân nhắc, bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xúc tiến tìm người thay thế Iker Casillas bắt đầu tính đến kế hoạch dưỡng già ở nơi khác chứ không phải sân Bernabeu.

Theo Đ.H (Bongdaplus)