M.U bất ngờ đổi ý, quay lưng với Gary Neville

Cách đây không lâu, Gary Neville đã lên kế hoạch xây một khách sạn đối diện sân Old Trafford. Đó là dự án về một khách sạn 10 tầng mang tên Old Trafford và nằm đối diện “Nhà hát của những giấc mơ” do anh làm chủ đầu tư. Dự án khách sạn được xây dựng trên nền diện tích khoảng 8.000 m với mục đích chính là phục vụ các CĐV của Man United. Đây sẽ là địa điểm để các CĐV có dịp xem các trận đấu của “Quỷ đỏ” trong trường hợp không thể vào Old Trafford. Nó bao gồm 10 tầng, có cả quán bar, nhà hàng và 139 phòng đôi như một khách sạn cao cấp”.



Ở thời điểm đó, kế hoạch của Neville được BLĐ M.U hoàn toàn chấp thuận và dự kiến dự án khách sạn này sẽ được khởi công vào tháng 5 tới và khi hoàn thành, nó sẽ đủ sức chứa khoảng 12.000 CĐV M.U mỗi tuần.



Thế nhưng, mới đây, M.U đã đổi ý và bắt đầu lên tiếng phản đối dự án nói trên với nguyên do với sự mọc lên của tổ hợp khách sạn này thì cảnh quan bên ngoài sân Old Trafford sẽ bị ảnh hưởng và tầm nhìn sẽ bị thu hẹp.



Hiện Neville vẫn chưa lên tiếng về sự việc nhưng với sự “lật lọng” của M.U thì chắc hẳn cựu hậu vệ này cũng không thể không khó chịu dù đó là đội bóng mà anh đã gắn bó trong 19 năm.



