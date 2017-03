M.U bị ví là kẻ sát nhân, Van Gaal nổi đóa

Nhận xét về chiến thắng của Man Utd trước Southampton trên Sky Sports, Neville cho rằng Quỷ đỏ giống một “kẻ sát nhân” tại St Mary’s, làm việc xấu nhưng không bị trừng phạt. Điều này khi HLV của họ, Van Gaal tức giận và gọi Neville là “cựu huyền thoại”.

Ông cho biết: “Anh ta là một cựu huyền thoại, một huyền thoại, một cựu cầu thủ của Man Utd. Giết người? Đó là một cách diễn giải bằng tiếng Anh? Có lẽ vậy.

Anh ta có thể nói tất cả mọi thứ bởi vì anh ta là một huyền thoại cũ, nhưng là cựu huyền thoại hay huyền thoại, bạn đều cần phải biết mình đang nói gì.

Bạn có thể giải thích lời nói theo cách bạn thích. Nó không phải vấn đề. Nhưng tôi nói đến điều đó, có nghĩa anh ta cần để ý đến lời nói của anh ta nhiều hơn.”

Bên cạnh việc ví Man Utd với kẻ sát nhân không phải đền tội, Neville còn khiến không ít fan Quỷ đỏ và Liverpool khi ví trận đấu giữa họ là ‘the Dog and Duck versus the Red Lion’ (tạm dịch: trận đấu của bọn gà vịt với nhau và chỉ đáng cho những kẻ say rượu ngồi xem).

Giống M.U, Liverpool đang khủng hoảng nặng nề ở mùa giải. The Kop thậm chí còn có các màn trình diễn và kết quả nghèo nàn hơn Quỷ đỏ. Sau 15 vòng đấu, họ chỉ giành được 21 điểm và xếp thứ 9.

Theo Tiểu Phi (Bongdaso)