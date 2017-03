MU – Burnley: Đi qua bão tố!

Cú sốc đầu tiên ở mùa giải năm nay của Manchester United không ai khác chính là Burnley. Đội bóng chủ sân Turf Moor đã khiến Sir Alex và các học trò phải ra về trong tủi hổ sau khi phải chịu bàn thua duy nhất của trận đấu do Robbie Blake mang đến. Lần này, chắc chắn Burnley sẽ hành quân đến sân Old Trafford của MU để kiếm một trận thắng khác, đặc biệt trong tình trạng đoàn quân của HLV Alex Ferguson đang phải đối đầu với những tin tức không hề vui vẻ chút nào về vấn đề nợ nần của gia đình ông chủ người Mỹ.











Những tin đồn xung quanh việc MU phải bán Rooney gây không ít hoang mang cho người hâm mộ

Dù sao, trong những cái rủi cũng có cái may. Sir Alex sẽ đón chào sự trở lại của một số cầu thủ quan trọng với đội bóng. Đặc biệt phải kể đến Edwin van der Sar. Thủ môn người Hà Lan đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau một thời gian chấn thương và phải chăm sóc vợ ốm ở quê nhà. Đây là sự bổ sung cần thiết đối với đoàn quân của Sir Alex Ferguson, dù cho thủ thành Kuszczak cũng đang có được một phong độ khá ổn định. Bên cạnh đó, Nemanja Vidic và Nani cũng đã hồi phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ được ra sân thi đấu. Những sự vắng mặt chắc chắn là Ferdinand, Hargreaves và O’Shea do chấn thương, còn Darren Fletcher sẽ phải ngồi ngoài do phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Birmingham ở vòng đấu trước.

Trong khi đó, đội hình thi đấu của Burnley sẽ thiếu vắng trung vệ Bikey do phải về thi đấu cho ĐTQG ở CAN 2010. Một số cầu thủ quan trọng như Caldwell, McCann, Paterson hay Rodriguez cũng sẽ không thể ra sân do chấn thương. Và có một sự thay đổi lớn nhất trong danh sách những người đã có mặt trong trận thắng 1-0 của Burnley trước MU hồi tháng 8 năm ngoái, đó là HLV Owen Coyle. Chiến lược gia người Scotland đã chuyển đến dẫn dắt Bolton Wanderers và để lại chiếc ghế huấn luyện cho Brian Laws. Tất cả những ai yêu mến Burnley đang mong vị thuyền trưởng người Anh sẽ mang về chiến công đầu tiên cho đội bóng.

Có thể Brian Laws có lý do để tự tin, khi trong tổng số 120 trận đấu giữa Manchester United và Burnley trong lịch sử, số lần thắng trận của Burnley cũng không kém MU quá xa (44 so với 56). Tuy nhiên, lần cuối cùng Burnley biết đến chiến thắng trước MU trên sân Old Trafford thì cách đây quá lâu rồi, kể từ tháng 9 năm 1962. Sẽ là rất khó để Brian Laws có được chiến thắng đầu tay của mình trước một đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch như Manchester United.

Dự đoán: MU thắng 2-0

Đội hình dự kiến :

MU:Van der Sar, Rafael Da Silva, Brown, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Anderson, Park, Rooney, Berbatov.

Burnley:Jensen; Mears, Duff, Bikey, Jordan, Alexander, Eagles, Elliott, McDonald, Fletcher, Nugent.

Theo Phúc Hưởng (Bongda24h)