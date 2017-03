M.U chiêu mộ thành công 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới

Moyes hiện đang tập trung cho việc tái thiết đội bóng



Mùa giải này với Manchester United có vẻ như đã kết thúc. Nên bởi vậy, thay vì nghĩ tới những điều “viển vông” thì đây chính là lúc họ nên hướng tới thị trường chuyển nhượng mùa Hè để tìm kiếm những cái tên phù hợp cho công cuộc tái thiết đội bóng.Cách đây ít ngày, bản thân HLV David Moyes cũng đã lên tiếng thừa nhận mình đã thất bại trong mùa giải đầu tiên ở sân Old Trafford. Cựu HLV Everton không hề giấu giếm kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng của mình với việc tăng cường nhân sự cho hàng tiền vệ cũng như hậu vệ.Theo tờ The Guardian tiết lộ, Quỷ đỏ được cho là đã đồng ý ký vào bản hợp đồng bom tấn với hai ngôi sao đẳng cấp thế giới. Hiện cả hai cầu thủ này đều đang thi đấu ở nước ngoài và đã được các trinh sát viên của Manchester United theo dõi sát sao suốt những tháng gần đây. Dự kiến danh tính hai tân binh của Quỷ đỏ sẽ được công bố vào cuối mùa giải này.Thời gian qua, Manchester United được cho là theo dõi sát sao hậu vệ trái Luke Shaw của Southampton và hai tiền vệ Toni Kroos (Bayern Munich), IIkay Gundogan (Dortmund). Ngoài ra, những cái tên đầy tiềm năng khác cũng nằm trong danh sách của David Moyes như bộ đôi Khedira, Di Maria (Real Madird), trung vệ người Pháp Mangala (FC Porto) và tài năng trẻ của bóng đá Bồ Đào Nha là William Carvalho. Rất có thể, hai ngôi sao mà tờ The Guardian đề cập tới ở trên sẽ nằm trong số này.