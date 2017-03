M.U chính thức mất Pogba vào tay Juve

Paul Pogba đã đặt bút kí HĐ có thời hạn 4 năm với Juve. Lão bà đã xác nhận thông tin này trên trang chủ của mình. Paul Pogba, 19 tuổi, đã ra sân trong màu áo Juve ở trận giao hữu hòa 1-1 với Benfica, sẽ chính thức ra mắt Lão bà trong một vài ngày tới. Paul Pogba đến Juve theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết HĐ với M.U vào tháng 6 vừa qua. Tài năng 19 tuổi người Pháp hồ hởi tâm sự trên trang chủ của Juve: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Tôi đã được kể sẽ đạt được đẳng cấp mới khi thi đấu ở đây. Tôi hy vọng đội bóng sẽ giúp tôi hoàn thiện chính mình”. Pogba là tuyển thủ U19 Pháp, là sản phẩm từ lò đào tạo Le Havre, chia tay đội bóng nước Pháp gia nhập M.U mùa Hè 2009. Được đánh giá là tài năng đầy triển vọng nhưng Paul Pogba không chiếm được vị trí ở Old Trafford. Đây là lí do khiến ngôi sao người Pháp rời M.U để đến Italia tìm kiếm cơ hội với Lão bà. Theo Hữu Hải (Bongdaso)