MU chưa thể phát hành cổ phiếu vì bị loại khỏi Champions League

Tháng Tám vừa rồi, gia đình nhà Glazer đã tuyên bố sẽ phát hành 30% cổ phiếu của Man Utd tại thị trường chứng khoán Singapore vào tháng Chín. Tuy nhiên, sự bất ổn trong lĩnh vực tài chính toàn cầu kết hợp với thiếu các nhà đầu tư lớn đã khiến dự định trên của nhà Glazer bị trì hoãn. Sau nhiều tháng chưa thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu, nhà Glazer quyết tâm sẽ bung 30% cổ phiếu ra thị trường chứng khoán Singapore vào cuối năm nay. Nhưng lại 1 lần nữa, các dự báo kinh tế khiến kế hoạch của nhà Glazer bị trì hoãn. Cụ thể, các chuyên gia kinh tế phân tích trong năm 2012, thị trường Singapore sẽ ít chịu ảnh hưởng từ tình hình bất ổn của tài chính toàn cầu. Bởi vậy, kế hoạch phát hành cổ phiếu của nhà Glazer tại đây sẽ được rời sang đầu năm 2012 hoặc có thể là thời điểm giữa năm. Man Utd bị Basel loại khỏi Champions League Ngoài lý do ảnh hưởng bởi tình hình tài chính toàn cầu bất ổn, việc Man Utd bị loại khỏi Champions League cũng là 1 nguyên nhân khiến các ông chủ người Mỹ trì hoãn việc phát hành cổ phiếu. Bị loại khỏi Champions League và xuống thi đấu ở Europa League không chỉ khiến thu nhập Quỷ đỏ giảm sút mà còn cho thấy sức mạnh trên sân cỏ của Quỷ đỏ không còn như trước. Việc đó sẽ khiến các nhà đầu tư do dự khi đổ tiền vào cổ phiếu nhà đương kim vô địch Premier League. Trong một động thái khác, Man Utd đang phải nhờ FA can thiệp vào vụ việc liên quan tới vé xem trận Quỷ đỏ gặp Man City ở vòng 3 FA Cup diễn ra ngày 8 tháng Một tới. Cụ thể, Man Utd sẽ có 7.100 vé phân phát cho các CĐV tới sân Etihad cổ vũ Quỷ đỏ. Tuy nhiên, The Citizens tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận cho 5.600 NHM Man Utd vào sân cổ vũ vì lý do phân biệt chủng tộc. The Citizens đã lập luận rằng họ phải cách ly các CĐV Quỷ đỏ để tránh xảy ra nạn phân biệt chủng tộc và chỉ chấp nhận con số 5.600 CĐV Man Utd. Hiện sự việc vẫn chưa được FA giải quyết ổn thỏa. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)