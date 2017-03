MU có đội hình đắt giá nhất Premier League

Sau thảm bại ở mùa giải 2013-2014 dưới thời David Moyes, ban lãnh đạo MU đã thể hiện rõ quyết tâm làm cách mạng bằng việc cấp bộn tiền cho ông thầy mới Van Gaal thỏa sức chi tiêu. Tính tới thời điểm này của “phiên chợ hè”, “Quỷ đỏ” đã bỏ ra cả thảy 131,7 triệu bảng cho 4 tân binh: Ander Herrera, Luke Shaw, Marcos Rojo và Angel Di Maria.





Những “bom tấn” như Di Maria giúp HLV Van Gaal có trong tay đội hình đắt nhất lịch sử nước Anh

Cộng thêm những cái tên đắt giá khác như Juan Mata, Wayne Rooney, Van Persie, Fellaini, De Gea…, tổng số tiền mà MU bỏ ra để có được đội hình như ngày hôm nay đã lên tới 401,2 triệu bảng. Con số này chính là kỉ lục của nền bóng đá xứ sở sương mù xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Ngay cả với một đội bóng nổi tiếng dùng tiền mua “sao” như Man City, toàn bộ biên chế đội một hiện tại của The Citizens cũng “chỉ” tiêu tốn của các ông chủ Ả Rập 344,15 triệu bảng. Trong khi đó, Roman Abramovich mất tổng cộng 341,8 triệu bảng cho dàn hảo thủ mà Jose Mourinho đang sở hữu.

Hai CLB xếp hạng tiếp theo trong Top 5 “đại gia” về mặt giá cả đội hình ở nước Anh chính là Liverpool (245,8 triệu bảng) và Arsenal (209,5 triệu bảng). Như vậy, khi so sánh với MU, cả The Kop lẫn The Gunners vẫn còn kém rất xa về mức độ vung tiền mộ quân.

Chưa kể, chi phí cho đội hình của các nhà cựu vương Premier League còn có thể tiếp tục tăng lên nếu trong vài ngày tới, “Quỷ đỏ” chiêu mộ thành công Arturo Vidal (Juventus) và Daley Blind (Ajax). Có điều, dù sở hữu đội quân đắt giá đến vậy nhưng thành tích trên sân cỏ của MU thời hậu Sir Alex vẫn đang cực kì bết bát.

Theo Nguyễn Huy (Dân Trí / Daily Mail)