MU cùng Liverpool tính xâu xé AS Roma

Tuy nhiên, MU không có nhiều thời gian để tiếc nuối khi mới đây, họ đã chính thức "nhập đàn" với Liverpool nhằm rút ruột AS Roma.

Thực ra việc Manchester United thất bại trong vụ Sneijder đã được báo trước khi đích thân tiền vệ người Hà Lan từng nhắc khéo Inter Milan về việc gia hạn hợp đồng, còn chủ tịch Massimo Moratti cũng đã khẳng định Sneijder không phải để bán. Chiều thứ Năm vừa rồi, ban lãnh đạo Inter Milan đã xác nhận chuyện Sneijder đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn kéo dài thêm 2 năm nữa, tức là đến năm 2015. Sneijder là một trong số 23 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng FIFA nhờ phong độ chói sáng trong cả màu áo đội tuyển Hà Lan và Inter Milan ở mùa giải vừa rồi. Anh đang được xem là ứng cử viên nặng kí nhất bên cạnh Xavi và Iniesta cho danh hiệu cao quí nhất mà mọi cầu thủ đều mơ ước.

Sau khi giữ chân trụ cột thành công, chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan tỏ ra khá hoan hỉ và tin rằng Sneijder sẽ chiến thắng trong cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân lớn nhất trong năm:" Mọi cầu thủ được chọn đều có thể tùy thích nói rằng anh ta sẽ giành chiến thắng, nhưng cá nhân tôi nghĩ Sneijder sẽ giành danh hiệu quả bóng vàng FIFA. Cậu ấy đã dẵn dắt Inter vô địch Champions League mùa trước và cũng lọt vào trận chung kết World Cup cùng đội tuyển Hà Lan".

De Rossi đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United



Sau khi thất bại trong vụ Sneijder, Manchester United đã ngay tức cùng "đồng hương" Liverpool tiếp tục nhòm ngó sang mảnh đất Serie A. Nạn nhân tiếp theo bị hai "quỉ đỏ" tính xâu xé là AS Roma khi Daniel De Rossi và Mirko Vucinic đang lọt vào tầm ngắm. Liverpool vẫn đang đi khắp châu Âu để tìm kiếm người thay thế cho Fernando Torres khi tiền đạo người Tây Ban Nha đang thi đấu mờ nhạt và có khả năng sẽ ra đi. Trong khi ấy, Vucinic lại dần không hài lòng với cuộc sống tại AS Roma khi anh cảm thấy không hợp với HLV Del Neri. Kể từ đầu mùa giải, không ít lần Vucinic ngỏ ý muốn ra đi và Liverpool là một điểm đến khá lí tưởng. Mặc dù AS Roma không muốn bán đi cầu thủ thuộc diện sao của mình thế nhưng khó khăn về kinh tế rất có thể khiến đội bóng áo bã trầu suy nghĩ lại. Mức giá 16 triệu bảng mà Liverpool đưa ra cũng khá hấp dẫn. Vì vậy, khả năng Vucinic cập bến Anfield trong kì chuyển nhượng mùa đông năm nay là khá lớn.

Liverpool đã tìm thấy "sát thủ", còn Manchester United vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhạc trưởng. Sau khi thất bại trong vụ Sneijder, HLV Ferguson đã ngay lập tức điền tên đội phó của AS Roma, Daniel De Rossi vào bản danh sách chuyển nhượng với vị trí hàng đầu. Để bày tỏ "thành ý", MU sẵn sàng bỏ ra hơn 20 triệu bảng nếu AS Roma gật đầu. Xem ra đây sẽ lại là một vụ vồ hụt nữa của "Quỉ đỏ" khi AS Roma không muốn bán đi người đội trưởng tương lai của mình, đội bóng áo bã trầu đang xem xét đến khả năng gia hạn hợp đồng với De Rossi để giữ chân cầu thủ trụ cột của mình. Có vẻ như công cuộc tìm kiếm nhạc trưởng của Manchester United đang khá khó khăn bởi mục tiêu có khả năng thành công cao nhất lại là Lassana Diarra, một cầu thủ chuyên phòng ngự không hơn không kém. Nếu không hạ thấp mục tiêu xuống một chút, xem ra Fergie còn tiếp tục phải đổi hướng dài dài.



Theo Như Đạt (Bongda24h)