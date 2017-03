M.U dẫn đầu danh sách 10 CLB nợ ngập đầu

Nhà Glazer đang gây ra cảnh nợ nần cho M.U

10. Borussia Dortmund (nợ 49 triệu bảng)

Đội bóng Đức được định giá 274 triệu bảng vào cuối mùa giải năm ngoái, đứng thứ 13 trong danh sách top 20 CLB giàu nhất theo tạp chí Forbes. Tuy nhiên, số nợ chiếm 18% giá trị đội bóng khiến họ trở thành một trong những CLB hứng nợ nhiều nhất. Dù đã tìm lại được vị thế của mình tại châu Âu, song những món nợ đã, đang và sẽ khiến Dortmund phải bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình.



9. Juventus (nợ 50 triệu bảng)

Juventus đã phải tiêu tốn đến 98 triệu bảng trong việc xây SVĐ mới, đây là lí do chủ yếu dẫn đến số nợ hiện tại của họ, dù “Lão bà” đang đứng trong top 10 những CLB giàu nhất. Tuy nhiên, việc có sân đấu riêng cũng sẽ giúp họ thu lợi lớn, khi Juventus Arena là một trong 2 SVĐ ở Serie A được toàn quyền sở hữu bởi chính CLB đó, nghĩa là họ sẽ được hưởng toàn bộ số tiền kiếm được trong ngày thi đấu trên sân nhà.



8. Liverpool (nợ 66 triệu bảng)

















Khi tập đoàn Fenway Sports (FSG) mua lại Liverpool từ George Gillett và Tom Hicks vào năm 2010, The Kop đang vướng vào một khoản nợ lên tới 345 triệu bảng. Kể từ đó đến nay, Liverpool đã cải thiện được rất nhiều về mặt tài chính, dưới sự điều hành của John Henry và FSG. Số nợ hiện tại chỉ còn 66,2 triệu bảng, chiếm 17% tổng giá trị của CLB. Hiện Liverpool đang đứng thứ 10 trong danh sách các CLB giàu nhất của Forbes.Những nỗ lực bằng cách vung tiền cải tổ đội hình đã không giúp QPR trụ lại Premier League, điều đó đã gây nên số nợ khá lớn cho đội bóng đang chơi tại giải Hạng Nhất Anh này. Hệ quả cho việc xuống hạng đã khiến những khoản thu từ các trận đấu của họ không đủ để chi cho tiền lương của các cầu thủ trong đội hình. Chỉ bằng việc trở lại Premier League, tình hình xem ra mới sáng sủa hơn cho QPR.Dù được sở hữu và vận hành bởi các cổ đông, song Barca vẫn đang dính một số nợ khá cao, lí do chủ yếu là bởi tiền lương “khủng” mà họ phải chi ra cho các ngôi sao của mình. Dù vậy, Barca không thường xuyên chi đậm trên TTCN, bởi phần lớn những trụ cột của họ đều trưởng thành từ lò La Masia. Hiện Blaugrana đang xếp thứ 2 trong danh sách các CLB giàu nhất của Forbes với giá trị đội bóng lên tới 1,56 tỉ bảng. Số nợ của của họ cũng chỉ chiếm 6% trong số này.Được sự hậu thuẫn lớn lao, không bất ngờ khi Real đang là CLB giàu nhất thế giới hiện nay với giá trị lên tới 1,9 tỉ bảng. Và cũng không có gì là lạ khi họ đang sở hữu một món nợ khổng lồ, bởi thói vung tiền chiêu mộ những siêu sao của mình. Real đã từng 4 lần phá kỷ lục thế giới ở những thương vụ chuyển nhượng, mà gần nhất là Gareth Bale từ Tottenham. Số nợ này hiện chỉ chiếm 5% tổng tài sản của đội bóng.Thêm một CLB khác tại giải Hạng Nhất Anh dính vào những khoản nợ lớn. Số tiền hỗ trợ xuống hạng (mùa 2011/12) cũng không cứu CLB này thoát ra khỏi được những thất thoát lên tới 50 triệu bảng chỉ sau 1 năm. Ở mùa giải năm nay, Bolton đã có một bản hợp đồng truyền hình mới với tổng giá trị lên tới gần 3 tỉ bảng. Đây có thể sẽ là tiền đề cho sự phục hưng của CLB này.Việc phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình trong những năm gần đây cho thấy Valencia đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nặng nề như thế nào. Họ từng là một đội bóng quen mặt tại Champions League, nhưng hiện tại đang rơi khỏi nhóm các nhóm cạnh tranh tại La Liga mùa này. Hiện quá trình xây dựng SVĐ mới của Valencia vẫn đang bị đình trệ, dù theo kế hoạch cũ, nó phải được hoàn thành vào năm 2009.Arsenal đang là đội bóng có số nợ chiếm tỉ lệ cao nhất trong danh sách của Forbes với 29%. Tuy vậy, họ cũng đang là CLB có giá trị đứng thứ 4 thế giới thời điểm hiện tại. Số nợ này của Pháo Thủ phần lớn là do việc xây dựng sân Emirates. Nhưng những gì họ thu về trong ngày thi đấu tại đây cũng mang lại những khoản lớn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian còn chơi tại sân Highbury.Kể từ khi chính thức nắm M.U vào năm 2005, gia đình Glazer được coi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ nần đầm đìa của Quỷ Đỏ vào thời điểm hiện tại. Dù giá trị của M.U là 1,9 tỉ bảng, nhưng số nợ cũng đã chiếm tới 18%. Dù đứng ngay sau Real trong danh sách những CLB giàu nhất, song số nợ của M.U lại gấp đến 3 lần số nợ của Los Blancos.

Theo Hoàng Mai (Bongdasplus)