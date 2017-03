M.U - Everton: 12 điểm, và Man City chỉ còn biết "ngửi khói"?

Mùa giải này, M.U tỏ ra không có đối thủ, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Hiện nắm trong tay 62 điểm và mới để thua có 3 trận, một mùa bóng thành công của “Quỷ đỏ” có thể sẽ tiếp tục được nối dài thêm nữa.



Ở “Nhà hát của những giấc mơ”, cặp tiền đạo Robin van Persie - Wayne Rooney chưa hoàn toàn chơi ăn ý với nhau, nhưng họ còn đó Chicharito và Danny Welbeck luôn biết cách bùng nổ, một hàng công có thể xé nát bất kì bức tường phòng ngự nào. Nói thế để khẳng định rằng ở Ngoại hạng Anh thời điểm này, 60 bàn thắng mà họ ghi được hoàn toàn áp đảo phần còn lại của giải đấu.



M.U sẽ chiến thắng bằng cảm hứng Rooney - Ảnh: Getty



Tuần qua, chiến thắng 1-0 trước Fulham tiếp tục đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Rooney sau khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp "Red Devils" vượt qua đối thủ. Vừa trở về với tinh thần hưng phấn sau khi cùng tuyển Anh “nhảy điệu samba” trước Brazil tại Wemley hôm thứ Tư, "R10" và các đồng đội hứa hẹn sẽ có trận đấu tốt phía trước.



Những mùa bóng gần đây, "The Toffees" luôn đóng vai kẻ ngáng đường các ông lớn. Hiện tại, họ đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, không có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với M.U nhưng mục tiêu lọt vào Top 4 để tham dự Champions League mùa sau vẫn còn rất sáng. Dù cho hiệu số đối đầu của họ với M.U tại Old Trafford không hề ủng hộ Marouane Fellaini và các đồng đội nhưng với một đội hình khá “cứng cựa”, Everton có thể tự tin chiến đấu với “bầy quỷ” trong trận đấu tới. Các CĐV M.U chắc hẳn chưa quên trận hòa 4-4 ở Old Trafford mùa giải trước. Chính “thảm họa” đó đã gián tiếp đánh cắp đi cơ hội xưng vương của thầy trò Alex Ferguson.



Trong số các trận đấu của vòng 26 Ngoại hạng Anh vừa diễn ra đêm qua, đương kim vô địch Man City đã bất ngờ để thua Southampton. Đó được xem là cơ hội để M.U tiếp tục nới rộng khoảng cách với MC. 5 trận đấu gần đây nhất, M.U thắng đến 4, nhưng Everton cũng không thua kém khi đang có thành tích bất bại.



Nếu thắng tiếp trận này, 12 điểm cách biệt với Man City và một nửa chiếc cúp vô địch Premier League sẽ nằm trong tay “Quỷ đỏ”. Everton vẫn có hy vọng nhưng chắc chắn Sir Alex không dễ dàng để David Moyes vượt qua.



Dự đoán: 2-0

LỰC LƯỢNG

M.U: Ashley Young sẽ trở lại sau chấn thương đầu gối nhưng có thể anh chỉ ra sân từ băng ghế dự bị, Phil Jones (chấn thương) và Darren Fletcher (chấn thương).

Everton: Phil Jagielka không thể ra sân cùng tuyển Anh giữa tuần nhưng có thể đá chính ở trận đấu tới, Tony Hibbert (bắp chân) và Seamus Coleman (hông).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: De Gea - Rafael, Ferdinand, Evans, Evra - Valencia, Cleverley, Giggs, Nani - Rooney, Van Persie

Everton: Howard - Jagielka, Heitinga, Distin, Baines - Mirallas, Gibson, Osman, Pienaar - Fellaini, Anichebe

Theo Thiên Bình (Thethaovanhoa.vn)