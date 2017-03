M.U khủng hoảng tài chính: CĐV kêu gọi Sir Alex... từ chức

Núi nợ chồng chất lên đến 700 triệu bảng đã khiến gia đình Glazer đưa ra kế hoạch khiến hàng vạn CĐV M.U bất bình, từ việc huy động số vốn khoảng 500 triệu bảng, đến dự định sở hữu sân tập nổi tiếng Carrington và cho M.U thuê ngược lại, và đỉnh điểm là mưu đồ bán tên sân Old Trafford. Trong hơn 1 tuần qua, CĐV M.U đã tiến hành hàng loạt hoạt động nhằm "tống khứ" gia đình Glazer khỏi Old Trafford. Trận gặp Burnley tại Old Trafford đêm thứ Bảy trước, ở một khán đài đã xuất hiện băng rôn "Love United, hate Glazer" (Yêu United, ghét Glazer). Những CĐV trung thành của Old Trafford đang lên kế hoạch tuần hành biểu tình chống đối giới chủ Mỹ, dự kiến vào hôm diễn ra trận gặp Milan tại vòng 1/8 Champions League. Họ sẽ biểu tình ngoài sân nhiều giờ liền và chỉ vào sân khi trận đấu đã diễn ra 5 hoặc 10 phút. Bên cạnh đó, họ đang kêu gọi hàng vạn người không nên mua vé mùa cho mùa tới.







Chuyện khó tin: CĐV M.U kêu gọi Sir Alex Ferguson từ chức HLV

Chuyện khó tin: CĐV M.U kêu gọi Sir Alex Ferguson từ chức HLV

Nhưng sốc nhất vẫn là kêu gọi Sir Alex Ferguson từ chức. Johnny Flacks, thành viên sáng lập Manchester United Supporters' Trust và là Cựu chủ tịch hội CĐV nổi tiếng Independent Manchester United Supporters' Association (IMUSA), đã đưa ra "ý tưởng" này trong một nói chuyện có sự tham dự đông đảo của CĐV M.U. Flacks đã giải thích lời kêu gọi của mình như sau: "Mục đích của lời kêu gọi không nhằm chống đối Alex Ferguson. Nhưng được xem là một nhà hoạt động xã hội, một người của mọi người, Ferguson chắc chắn phải rùng mình trước những gì đang xảy ra. Nếu Sir Alex Ferguson đe dọa từ chức, những đối tác sẽ đẩy nhanh tiến độ mua lại M.U và gia đình Glazer sẽ sớm biến khỏi đây".



Flacks là người có quan hệ khá gần gũi với Sir Alex khi HLV thường xuyên dự các cuộc họp của IMUSA trước đây: "Chuyển đến Carrington là kế hoạch của Sir Alex Ferguson. Tôi tin rằng Ferguson không chấp nhận chuyện bán Carrington và sau đó thuê ngược lại. M.U như thế chẳng khác nào một đội bóng nghiệp dư, không có sân tập". Nếu kế hoạch của Flacks được hội thông qua, họ sẽ in hàng ngàn lá thư có lời kêu gọi từ chức và gửi đến Ferguson. Ngoài ra, hội của Flacks đang liên hệ với Eric Cantona, thuyết phục tượng đài của Old Trafford đi đầu trong chiến dịch phản đối gia đình Glazer.



Sir Alex Ferguson chưa từng chống đối gia đình Glazer, trước và sau khi giới chủ sinh sống ở Florida mua lại M.U năm 2005. Người đang dẫn dắt đội trẻ, Ole Solskjaer, từng tham gia hội những người chống nhà Glazer trước đây. Thủ quân hiện tại của M.U, Gary Neville, khẳng định rằng anh sẽ không tham gia những kế hoạch này: "Nhiệm vụ của cầu thủ là tập luyện chăm chỉ và thi đấu nỗ lực trên sân. Những việc như thế này, chúng tôi không nên dính vào".

Theo Đ.L (TT&VH)