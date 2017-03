M.U lại đánh bại Liverpool để có Ashley Young

Cầu thủ chạy cánh của câu lạc bộ Aston Villa chính là một trong những mục tiêu hàng đầu của cả Manchester United lẫn Liverpool nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Nhưng vào thời điểm hiện tại, dường như Old Trafford là điểm đến hấp dẫn hơn nhiều so với Anfield.Theo tờ Daily Mail, sau thời gian đắn đo cũng như bàn bạc, ban lãnh đạo Manchester United cuối cùng cũng đã quyết định chi 15 triệu bảng để đưa Ashley Young về Old Trafford, cho dù tiền vệ này chỉ còn một năm hợp đồng với Aston Villa.Trong ngày hôm qua, Eric Walters, người đại diện của Ashley Young đã có mặt tại sân tập Carrington của Manchester United để đàm phán những điều khoản cuối cùng trong hợp đồng của tiền vệ cánh 25 tuổi này. Hiện hai bên đang rất muốn hoàn tất vụ chuyển nhượng hoàn trước ngày Young lên xe hoa vào cưới tuần này.Như vậy, sau khi Kenny Dalglish hớt tay trên vụ Jordan Henderson với giá 20 triệu bảng ngay trước mũi Manchester United thì Sir Alex đã lập tức phản pháo bằng hai thương vụ, đó là Phil Jones và Ashley Young.Nếu như Phil Jones được xem là người thay thế lý tưởng của Rio Ferdinand trong tương lai thì Young sẽ được Sir Alex sẽ sử dụng như người kế nhiệm xừng đáng cho vị trí của Ryan Giggs, người đã cao tuổi đồng thời đang vướng phải vô số scandal tình ái.Giống như Giggs, Young cũng sở hữu tốc độ đáng nể, đồng thời tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những cú đá phạt gián tiếp. Mới đây, Young đã tỏa sáng sau khi được huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello tung vào sân thay người trong trận gặp Thụy Sĩ ở Wembley, với bàn thắng giúp Anh tránh được thất bại.Ngoài Phil Jones và Ashley Young, huấn luyện viên Alex Ferguson cũng đang rất muốn kết thúc nhanh chóng mọi cuộc đàm phán để có thể đưa thủ thành David De Gea từ Atletico Madrid về Old Trafford ngay khi vòng chung kết U21 châu Âu kết thúc.Dự kiến, thương vụ này cũng sẽ "ngốn" của Manchester United khoảng 17 triệu bảng./.