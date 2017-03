MU “làm hỏng” ngày tái ngộ của Dalglish với Liverpool

Dalglish có ngày ra mắt buồn trong lần tái ngộ Liverpool



Giggs sớm mang lại lợi thế cho MU với cú sút 11m thành công



Chiếc thẻ đỏ của Gerrard khiến Liverpool càng lâm vào thế tuyệt vọng



Đội hình thi đấu

MU:

Kuszczak, Evra, Ferdinand, Rafael Da Silva, Evans (Smalling 84’), Giggs, Carrick, Nani, Fletcher (Anderson 62’), Berbatov, Hernandez (Owen 75’).

Liverpool:

Reina, Agger, Aurelio, Kelly, Skrtel, Raul Meireles (Shelvey 60’), Gerrard, Maxi (Babel 60’), Lucas, Torres (Ngog 77’), Kuyt.

Theo HN (Dân trí)



Mới chỉ “chân ướt chân ráo” thay thế Roy Hodgson chưa đầy 24 giờ, huyền thoại một thời của sân Anfield đã phải đương đầu với thách thức lớn khi cùng Liverpool tới làm khách tại Old Trafford. Quãng thời gian quá ngắn ngủi nên thực tế, Dalglish chưa thể có sự tác động đáng kể nào về lối chơi của Liverpool. Đội khách đã khởi đầu kém may mắn khi bị thủng lưới ngay phút 2, sau quả 11m thành công của Giggs.Tình thế càng trở nên khó khăn hơn cho Liverpool khi họ chỉ còn chơi với 10 người do đội trưởng Steven Gerrard bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Carrick ở phút 34.Dalglish có ngày ra mắt buồn trong lần tái ngộ LiverpoolVới lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người, MU hoàn toàn áp đảo trong hiệp hai nhưng đội chủ nhà không thể tận dụng thành công cơ hội để nới rộng cách biệt. Dù sao chiến thắng 1-0 cũng là đủ để thày trò Alex Ferguson giành quyền đi tiếp còn Dalglish sẽ bắt đầu những ngày tháng khó khăn cùng Liverpool ở phía trước.MU xuất phát mà không có Rooney, đội trưởng Vidic và thủ thành Van der Sar. Cặp tiền đạo của “Quỷ đỏ” là Berbatov - Hernandez còn Nani và lão tướng Giggs hỗ trợ ở hai cánh. Bên phía đội khách, HLV Dalglis có 5 sự thay đổi so với trận thua 1-3 trước Liverpool mới đây nhưng vẫn giữ sơ đồ 4-4-2 quen thuộc của Liverpool.Đội chủ nhà khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi sau tiếng còi khai cuộc chỉ khoảng 1 phút, MU đã được hưởng quả penalty. Berbatov bị Agger cản ngã trong vòng cấm và trọng tài Howard Webb không chút do dự chỉ tay vào chấm phạt đền. Giggs bình tĩnh sút tung lưới Reina, đưa MU vượt lên dẫn trước. Liverpool có tình huống đáp trả ngay sau đó với pha phối hợp ăn ý giữa Gerrard - Kuyt và Torres nhưng cú sút cuối cùng của chân sút người TBN lại đi không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Kuszczak.Khi thế trận đang khá cân bằng thì bước ngoặt tiếp theo đến ở phút 34 và lại là “vận rủi” đeo bám Liverpool. Trong một pha tranh bóng với Carrick, thủ quân Gerrard đã lao vào bằng cả hai chân quyết liệt trên mức cần thiết khiến tiền vệ MU lăn ra sân đầy vẻ đau đớn. Trọng tài Howard Webb ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi “số 8” ra khỏi sân. Với lợi thế về quân số, MU nắm thế chủ động và gây áp lực lên phần sân đội khách. Nếu chính xác và may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ khi Nani dứt điểm đúng vị trí của Reina còn Evans đánh đầu dội cột dọc.Bước vào hiệp hai, “hạt đậu nhỏ” Hernandez có liên tiếp 2 cơ hội để ghi tên mình lên bảng điện tử nhưng lần thì anh đánh đầu chệch cầu môn còn lần thì anh bị thủ môn Reina xuất sắc từ chối.Không còn Gerrard trên sân, đội khách chỉ còn biết trông cậy vào những nỗ lực đơn lẻ của Kuyt hay Torres. Sau khi Babel vào sân, Liverpool cũng tạo được một vài pha bóng đáng kể nhưng thủ môn Kuszczak và hàng phòng ngự MU đã bọc lót cho nhau rất tốt.Cả hai đội đều có những điều chỉnh về nhân sự trong những phút cuối nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chiến thắng với tỷ số 1-0, MU tiếp tục tiến bước còn Liverpool đành phải sớm rời khỏi giải đấu. Tuy nhiên, việc bị loại sớm ở cúp FA sẽ giúp The Kop có điều kiện tập trung vào Premier League, nơi họ đang vật lộn ở nửa dưới BXH.