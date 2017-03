M.U lập kỷ lục: Đội hình mạnh nhất là đây?

M.U giành nhiều điểm nhất lịch sử CLB sau 22 vòng

Đánh bại Liverpool 2-1 cuối tuần trước, M.U đã có tổng cộng 55 điểm/22 vòng (18 thắng, 1 hòa, 3 thua). Thống kê cho thấy, đây là điểm số cao nhất trong lịch sử M.U sau 22 vòng đầu kể từ khi 1 trận thắng được tính 3 điểm mùa 1981/82.



Như vậy, đội ngũ mà Sir Alex đang có trong tay còn giành được nhiều điểm hơn những đội hình từng được coi là huyền thoại trong lịch sử Quỷ đỏ. Mùa 1993/94, với những Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Ryan Giggs và Cantona, M.U chỉ kiếm được 53 điểm/22 vòng. Hay mùa bóng được coi là vĩ đại nhất lịch sử M.U với cú ăn ba huyền thoại, mùa 1998/99 thì Quỷ đỏ thậm chí còn kiếm được ít hơn tận 14 điểm so với hiện tại (xem bảng). Xa hơn nữa, mùa 1966/67, thế hệ vàng thứ hai của M.U do Sir Matt Busby gây dựng với những George Best, Bobby Charlton và Denis Law cũng chỉ kiếm được 44 điểm/22 vòng.

So sánh thành tích sau 22 vòng với các nhà vô địch vĩ đại khác trong lịch sử Premier League, M.U của Sir Alex cũng vượt trội. Mùa 2003/04, Arsenal vô địch với thành tích bất bại cả mùa cũng chỉ có 52 điểm/22 vòng. Con số tương tự với Liverpool dưới thời Bill Shankly và Nottingham Forest với Brian Clough lần lượt là 47 và 49 điểm. Tính ra, thành tích của M.U sau 22 vòng chỉ kém mỗi Chelsea của Mourinho mùa 2005/06, 61 điểm.



Tới nay, Chelsea cũng đang giữ kỷ lục là đội vô địch Premier League với điểm số cao nhất, 95 điểm mùa 2004/05. Tuy nhiên, nếu M.U duy trì tốc độ giành điểm như hiện tại (trung bình 2,5 điểm/trận), cuối mùa này họ có thể sẽ cân bằng kỷ lục với Chelsea. Đấy là chưa kể, Quỷ đỏ còn có khả năng vượt qua The Blues để lập kỷ lục mới. Thế mới nói, đội quân của Sir Alex Ferguson đang trên đường trở thành đội bóng vĩ đại nhất Premier League.

Theo Minh Nhi (Bongdaplus)