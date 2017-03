M.U lỗ kỷ lục ư? Chuyện nhỏ

Nhà Glazer tuyên bố vẫn cam kết lâu dài và toàn diện với Quỷ đỏ

Trả nợ thì lỗ tăng





Công ty mẹ của M.U, Red Football Joint Venture Ltd vừa cho công bố báo cáo tài chính tính đến hết tháng 6/2010, với mức lỗ kỷ lục trước thuế là 109 triệu bảng, tăng 29 triệu bảng so với báo cáo tài chính của công ty con Red Football Limited vốn trực tiếp quản lý và điều hành CLB bóng đá Manchester United, đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.



Được biết, phần lớn số tiền tạo nên khoản nợ gia tăng 29 triệu bảng là do M.U trả nợ dần cho khoản vay được chốt lại ở mức 233 triệu bảng vào tháng 6/2010. Tổng cộng các khoản nợ sau thuế của cả công ty mẹ lẫn công ty con sở hữu M.U tính đến hết năm tài chính 2010 là 590,4 triệu bảng, tăng 24,3 triệu bảng so với 1 năm trước đó.



Không đáng lo ngại?





Bất kỳ một đội bóng đá nào với tư cách một doanh nghiệp, làm ăn thua lỗ không bao giờ là điều họ mong muốn. Cả M.U cũng vậy. Thực trạng kinh doanh không có lãi đã kéo dài với đội chủ sân Old Trafford trong nhiều năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do BLĐ đội bóng phải dùng các nguồn thu cũng đang tăng trưởng ở mức kỷ lục để trả cho các khoản vay mà nhà Glazer đã sử dụng để mua M.U trước đây. Ngoài ra, những đầu tư mạnh tay về nhân sự cũng như độ phình của quỹ lương cũng khiến các khoản chi cố định hàng năm của Quỷ đỏ tăng lên.



Theo đánh giá của BLĐ M.U, tình hình tài chính của đội bóng vẫn đang rất tốt. Các khoản lỗ đều nằm trong tầm kiểm soát và trong thời gian tới, sẽ dần giảm đi khi kinh doanh của CLB tăng trưởng.



Tín hiệu lạc quan của giới chức Old Trafford không phải không có cơ sở. Theo báo cáo tài chính, doanh thu năm 2010 của M.U tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2009, từ mức 37,2 triệu bảng lên 50,4 triệu bảng. Nguồn thu tăng lên này đến từ hợp đồng tài trợ mới kỷ lục với Aon. Dự kiến, nếu các hợp đồng dạng tài trợ diễn ra suôn sẻ, M.U có thể sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới đạt mức lợi nhuận trên 100 triệu bảng/năm. Tính ra, tổng doanh thu của M.U năm 2010 cũng gia tăng 8,2% so với năm 2009, đạt mức 156,5 triệu bảng so với 144,7 triệu bảng.



Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng nhà Glazer sẽ bán bớt cổ phần đội bóng để trang trải nợ nần. Tuy nhiên, BLĐ M.U đã hoàn toàn phủ nhận nguồn tin trên. Theo đó, sẽ không có chuyện giới chủ Mỹ bán một phần hoặc bán hết CLB. Việc nhà Glazer tuyên bố cam kết lâu dài và toàn diện với Quỷ đỏ tạo cảm giác rằng nền tảng tài chính và tình hình kinh doanh của họ vẫn diễn ra thuận lợi. Trước báo giới, GĐĐH David Gill cho biết M.U hiện có thường trực 165 triệu bảng trong tài khoản ngân hàng. Ngân sách ấy được đánh giá là đủ để trang trải các khoản nợ theo định kỳ và đáp ứng tốt các hoạt động hàng ngày của đội bóng.



Tóm lại, dù vẫn làm ăn thua lỗ, nhưng mức thua lỗ của M.U chưa đến mức báo động. Và bởi thế, nó là chuyện nhỏ với M.U.

Thông tin thêm:

Năm tài chính 2010 đến tháng 6, M.U lỗ sau thuế kỷ lục 104,6 triệu bảng. Nguyên nhân chủ yếu do trả nợ.

Tổng nợ sau thuế đến hết năm tài chính 2010 của M.U là 590,4 triệu bảng, tăng 24,3 triệu bảng so với 566,1 triệu bảng năm 2009.

Theo Huy Nam (Bongdaplus)