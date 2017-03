MU: Mơ về “thế hệ vàng” mới ở Old Trafford

Mang danh là các nhà ĐKVĐ Premier League nhưng MU lại thi đấu rất thất vọng trước những đối thủ hoàn toàn dưới tầm ở tour du đấu châu Á năm nay. Thua thảm Singha All Stars, Yokohama F-Marinos, hòa chật vật Cerezo Osaka và chỉ thắng được A-League All Stars, David Moyes đang có cả tá lí do để mà đau đầu vào lúc này.

Tuy vậy, cũng nhờ những thử nghiệm trong 4 trận đấu vừa qua, ông thầy người Scotland đã giúp MU tìm ra một số “măng non” đầy tiềm năng. Trong đó, nổi bật nhất là bộ đôi Adnan Januzaj và Jesse Lingard, cầu thủ đã “nổ súng” 3 bàn trước A-League All Stars và Yokohama.

MU từng đạt đến tột đỉnh thành công với các trụ cột từ thế hệ vàng 1992

Ngoài ra, ở Old Trafford bây giờ, người ta cũng dễ dàng nhớ mặt gọi tên hàng loạt tài năng trẻ sáng giá khác. Thậm chí, MU có thể sử dụng cả một đội hình toàn những cầu thủ trong độ tuổi U-23.

Khi đó, đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành David De Gea (22 tuổi), “người gác đền” có giá trị chuyển nhượng cao thứ ba thế giới (sau Gianluigi Buffon và Manuel Neuer). Bộ tứ vệ bao gồm hai anh em nhà Da Silva là Rafael (23) - Fabio (23) đảm nhận hai cánh và Phil Jones (21) - Chris Smalling (23) án ngữ ở giữa.

Trên đỉnh của hàng tấn công, Danny Welbeck (22) là sự lựa chọn khả dĩ cho vị trí trung phong và hỗ trợ tiền đạo người Anh là Tom Cleverley (23) - Nick Powell (19) - Wilfried Zaha (20) - Adnan Januzaj (18) - Jessse Lingard (20). Các dự bị gồm Ben Amos (23), Michael Keane (20), Will Keane (20), Guilermo Varela (20) và Jack Barmby (18).

Dù những gương mặt còn “búng ra sữa” này còn phải trải qua một chặng đường dài để hoàn thiện kĩ năng chơi bóng song ít ra, việc MU được tiếp quản bởi David Moyes - ông thầy nổi danh “mát tay” trong khâu đào tạo trẻ, các Manucians đang khấp khởi chờ mong về một thế hệ vàng như lứa 1992 sẽ tái xuất ở Old Trafford.

Cùng điểm qua một vài thần đồng sáng giá thuộc diện “cây nhà lá vườn” của MU:

Jesse Lingard (Tiền vệ, 20 tuổi)

Với 3 pha lập công sau 2 trận được đá chính trong màu áo đỏ ở tour du đấu mùa hè, Lingard đã lọt vào “mắt xanh” của David Moyes và sẽ còn được trao nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng, dứt điểm sắc sảo, Lingard sẽ là một vũ khí lợi hại bên cánh trái hoặc ở vị trí hộ công nếu được trui rèn tốt.

Adnan Januzaj (Tiền vệ, 18 tuổi)

Những năm qua, bóng đá Bỉ đã sản sinh ra hàng loạt ngôi sao nổi trội và họ đặc biệt xuất sắc khi được chinh chiến ở Premier League như Eden Hazard, Marouane Fellaini, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Moussa Dembele, Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Christian Benteke…

Được đích thân Sir Alex Ferguson đôn lên đội một MU từ cuối mùa trước, Januzaj hoàn toàn có thể trở thành danh thủ người Bỉ tiếp theo ở xứ sương mù nếu giữ được đà thăng tiến như hiện tại. Có điều, trước mắt thì đội chủ sân Old Trafford phải tìm cách “trói chân” Januzaj lại bởi Barcelona đang lăm le cuỗm “viên ngọc thô” này khi hợp đồng của anh với MU đáo hạn vào cuối mùa tới.

Michael Keane (Trung vệ, 20 tuổi)

Chỉ cần nửa mùa giải tới Leicester “học việc”, Michael Keane đã thi đấu rất lên chân để rồi được bầu chọn là một trong những cầu thủ hay nhất của CLB này. Trung vệ 20 tuổi cũng từng chơi khá ấn tượng khi được “thử lửa” trước Chelsea ở Capital One Cup mùa trước.

Will Keane (Tiền đạo, 20 tuổi)

Không như người anh em sinh đôi Michael Keane, vị trí sở trường của Will Keane là một tiền đạo. Được so sánh với chân sút lừng danh một thời tại “nhà hát” là Teddy Sheringham, Will Keane cần nỗ lực mỗi ngày và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến với mình như người đàn anh đã từng làm được.

Jack Barmby (Tiền đạo, 18 tuổi)

Đây chính là con trai của cựu danh thủ từng thành danh trong màu áo Everton và Liverpool là Nicky Barmby. Jack Barmby từng là chân sút số một của đội trẻ MU với 13 bàn thắng trong mùa giải 2011-2012. Ngoài khả năng dứt điểm toàn diện, tiền đạo này còn rất đa năng khi có thể đá tốt mọi vị trí trên hàng tấn công.

Theo Nguyễn Huy (Dân trí)