M.U mời chuyên gia để “tăng nhiệt” cho Old Trafford

Sở dĩ M.U tiến hành kế hoạch trên là bởi thời gian qua, fan đội bóng phàn nàn rằng Old Trafford - một trong những san cỏ lớn nhất nước Anh - đang thiếu đi sự sôi động, bầu nhiệt huyết. Fan cho rằng nguyên nhân của tình trạng nói trên là việc CLB tăng cường hợp tác với khách du lịch thay vì CĐV trung thành của đội trong việc phân bổ vé.

...So với các SVĐ khác ở châu Âu

“Có nhiều CĐV ở hậu đài Stretford (khán đài phía Tây vốn nổi tiếng là chỗ tụ hội của các fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất, to mồm nhất – PV) cho rằng tiếng ồn mà họ tạo ra chỉ để bạn bè của mình ở phần khác của SVĐ nói rằng họ chẳng nghe thấy gì cả”, một nguồn tin cho biết.



Mời chuyên gia là động thái mới nhất của M.U trong nỗ lực tìm kiếm bầu không khí sôi động tại Old Trafford để có thể “sánh ngang” với các CLB khác ở châu Âu.



Ban đầu, có đề xuất để fan đội khách di chuyển rộng ra để có thể tạo nên “vùng hát hò” cho CĐV nhà giống như tạo khu “Red Action” tại sân Emirates của Arsenal. Thế nhưng, đề xuất này sau đó bị bãi bỏ do lo sợ về an toàn và an ninh.



Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)