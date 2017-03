M.U mừng Giáng sinh theo phong cách điệp viên 007

Rút kinh nghiệm từ những màn tiệc tùng có thể gây hậu hoạ của cầu thủ tại hộp đêm, Sir Alex Ferguson đã ra thiết quân luật, cấm các học trò không được tụ tập đập phá mừng Giáng sinh ở bên ngoài. Thay vào đó, BLĐ sân Old Trafford sẽ chi tiền để tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và ấm áp cho toàn thể cầu thủ và các WAGs của họ tham dự. Năm nay, Giáng sinh tại M.U sẽ được dàn dựng mô phỏng theo bữa tiệc trong loạt phim về huyền thoại James Bond và đuợc đặt tên là “Một đêm ở Monte Carlo”. Với ý tưởng này, ngoài đồ ăn và rượu, bữa tiệc còn không thể thiếu được bàn chơi bài, các tác phẩm điêu khắc trên băng cùng với những vũ công chân dài xinh đẹp. Tuy nhiên, với sự hiện diện của ông già gân và các WAGs, chắc hẳn dàn sao Quỷ đỏ chỉ còn cách “ngoan ngoãn” ngó lơ trước các vũ công nóng bỏng đến góp vui cho bữa tiệc. Một nguồn tin từ sân Old Trafford tiết lộ với The Sun: “Chắc chắn đây sẽ là một bữa tiệc Giáng sinh tưng bừng và hoành tráng, hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của đông đủ của các thành viên Man Utd. HLV Alex cùng một số nhân vật trong BLĐ cũng sẽ tới chung vui với các cầu thủ”. Để tổ chức bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng cho dàn sao của mình, lãnh đạo Red Devils đã phải chi bộn tiền. Nhưng đổi lại, họ có thể phần nào yên tâm rằng các cầu thủ sẽ không có cơ hội quậy phá tưng bừng và gây hậu quả đáng tiếc. Theo Nhật Minh (Bongdaso)