M.U muốn có trung vệ Martin Skrtel của Liverpool

Trung vệ Martin Skrtel. (Nguồn: Getty Images)

Khác với những mùa giải trước, kể từ khi mùa giải 2010-2011 khởi tranh, hàng phòng ngự của Manchester United luôn là nơi mà huấn luyện viên Alex Ferguson tỏ ra bất an nhất, đặc biệt là trung vệ Rio Ferdinand sa sút phong độ và không thể thường xuyên thi đấu do chấn thương và một Evans chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.



Bất an của chiến lược gia người Scotland là hoàn toàn có cơ sở, bởi chỉ sau bảy vòng đấu tại Premier League, "Quỷ đỏ" đã để thủng lưới đến chín bàn, đó còn chưa kể đến hai bàn thua trong trận đấu với Scunthorpe tại Carling Cup.



Sự yếu kém của hàng thủ "Quỷ đỏ" trước đó cũng đã được đội trưởng Nemanja Vidic thừa nhận: "Trong những năm qua, Manchester United không bị thủng lưới nhiều như vậy. Chúng tôi vẫn tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự, song trong những trận đấu gần đây, chúng tôi lại không thể giữ được sạch lưới. Đây thực sự điều đáng thất vọng."



Chứng kiến những gì đang xảy ra nơi hàng phòng ngự, nhất là ở vị trí trung vệ, huấn luyện viên Alex Ferguson đã quyết lên kế hoạch đưa về sân Old Trafford một trung vệ có chất lượng và đích ngắm của ông không ai khác chính là Martin Skrtel của Liverpool.



Tuy nhiên, Ferguson sẽ khó mà có được điều mình mong muốn, bởi sẽ không đời nào Liverpool chịu để một trong những cầu thủ tốt nhất cùa mình kể từ đầu mùa giải đến giờ ra đi, hơn nữa đó lại chính là "đại kình địch" Manchester United. Không chỉ vậy, hợp đồng của Skrtel với Liverpool còn đến năm 2014.



Mặc dù biết trước sẽ gặp rất nhiều khó khăn, song Manchester United dường như vẫn sẽ quyết theo đuổi vụ này họ dự định đưa ra giá 12 triệu euro để hy vọng có thể đưa Skrtel về sân Old Trafford./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)