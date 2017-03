M.U nhận tin dữ vụ Pogba: Real Madrid đã vào cuộc

Đây là tin cực xấu cho tham vọng đưa Pogba trở lại Manchester United của Jose Mourinho. Nếu được lựa chọn, nhiều khả năng Pogba sẽ chọn Real hơn là Man Utd.

Thứ nhất, Zinedine Zidane, HLV của Real chính là đồng hương của Pogba. Và một điều quan trọng nữa, Real được tham dự Champions League mùa tới còn M.U thì không.



Đó là chưa kể trước đây chính M.U đã không đáp ứng được nguyện vọng của Pogba, để cầu thủ này rời bỏ CLB đến Juventus và vụt sáng thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.



Zidane rất muốn có Pogba.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Zidane sẵn sàng nhấn chìm tham vọng đưa Pogba về Old Trafford với giá 105 triệu bảng. Đây là thông tin không thể xem thường vì tờ AS chính là tờ báo “sân sau” của Real Madrid.

Zidane cũng không ngần ngại đăng đàn nói thích Pogba. Zidane cho biết, “Tôi muốn Pogba? Tất nhiên rồi! Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Mỗi CLB đều muốn có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình. Nhưng bây giờ Pogba đang là cầu thủ Juventus”

“Chúng tôi đang có một đội hình rất tốt. Hiện vẫn còn nhiều cầu thủ chưa thể trở lại tập luyện sau Euro. Chúng tôi chưa thể làm bất cứ điều gì ở thời điểm này”, Zidane cho biết thêm.