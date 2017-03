MU - PSV Eindhoven: Hà Lan chống Hà Lan

Lượt đi trên sân khách MU đã thua 1-2, do đó về sân Old Trafford thầy trò ông Van Gaal chắc chắn sẽ phải phục hận để đạt mục tiêu sớm đoạt vé vào vòng knock out.

HLV Van Gaal tự tin sẽ làm được điều đó dù hàng thủ không có Luke Shaw, Jones và Herrera trong khi Carrick, Fellaini, Martial chỉ mới tạm hồi phục.





Cũng cần biết lực lượng PSV mùa này bị hao hụt cầu thủ quan trọng Depay nay thuộc về MU (cũng là người ghi bàn cho MU ở lượt đi). PSV cũng là đội thường chơi sân khách khá tệ từ tám năm nay chưa hề thắng được trên sân đối phương (riêng mùa này đã thua CSKA Moscow và Wolfsburg trên sân khách).

Cùng lúc còn bảy trận khác: Shaktar Donetsk (3 điểm) - Real Madrid (10đ), Malmo (3đ) - Paris St Germain (7đ) bảng A; CSKA Moscow (4đ) - Wolfsburg (6đ) bảng B; Astana (2đ) - Benfica (9đ), Atletico Madrid (7đ) - Galatasaray (4đ) bảng C; Juventus (8đ) - Man. City (9đ), Moenchengladbach (2đ) - Sevilla (3đ) bảng D.