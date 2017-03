M.U sắp có số 7 mới

Theo Tiểu Phi (bongdaso)

Như đã biết, số 7 hiện tại của Quỷ đỏ đang thuộc về Antonio Valencia. Tuy nhiên, trên Twitter cá nhân của mình, Carrick tiết lộ mùa tới, cầu thủ chạy cánh người Ecuador có thể sẽ đeo áo số 14 và bỏ lại áo số 7 cho một người khác.Chelsea, Mourinho, Real, Abramovich, Rooney, M.USố 7 vốn là số áo có rất nhiều ý nghĩa tại Old Trafford, khi nó gắn liền với những tên tuổi lớn nhất của M.U, như Best, Beckham, Cantona hay mới đây là Ronaldo.Valencia đã được kỳ vọng rất nhiều sau khi bất ngờ được Sir Alex Ferguson trao cho số áo quan trọng này trong mùa giải trước, và thực tế, anh không thể đáp ứng kỳ vọng đó.Từ ngày mang áo số 7, chân Valencia như đeo chì. Anh gần như đánh mất tất cả các phẩm chất vốn có của mình khi còn mang áo số 25 và có một mùa giải đáng quên trong sự nghiệp, ngay cả khi vẫn giành chức vô địch Premier League cùng M.U.Đó được cho là lý do khiến Valencia bỏ lại áo số 7 và lựa chọn một số áo khác. Theo tiết lộ của Carrick, Valencia sẽ không mang lại số 25 mà lấy áo số 14 vốn đang thuộc về Chicharito. Điều này đồng nghĩa chân sút người Mexico cũng sẽ có một số áo mới trong mùa giải tới.Ngoài số 7 mà Valencia để lại, M.U còn 2 số áo “đẹp” khác chưa có người dùng là số 9 và số 22. Nhiều khả năng, Chicharito sẽ chọn áo số 9, đúng với vị trí trung phong cắm của anh. Và số 7, M.U sẽ để dành cho một bản hợp đồng mới toanh trong Hè này?