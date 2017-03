MU sẽ "ứng xử" ra sao với trận cuối tại Premier League?

Tuy nhiên, MU lại vô tình chiếm vai trò rất quan trọng ở cuộc đua trụ hạng bởi đối thủ sắp tới Blackpool đang nằm ở nhóm cực kỳ nguy hiểm và những ứng cử viên khác cho suất xuống hạng (thậm chí ngay cả FA) cũng hy vọng MU sẽ chơi hết mình chứ không phải buông xuôi và dâng tặng chiến thắng cho đội khách.

Đầu tiên, hãy cùng nhìn nhận cục diện của cuộc chiến giành giật sự sống tại Premier League. Hiện tại, mới chỉ có duy nhất West Ham đã chắc chắn phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới còn 2 suất rớt hạng vẫn chưa thể điền tên chủ nhân và tình thế vô cùng rối rắm. Có tất cả 5 đội bóng đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", trong đó 3 đội Wigan, Blackpool, Birmingham cùng có 39 điểm (và rất sát nhau hiệu số bàn thắng - bại, hơn kém nhau đúng 1) còn Blackburn và Wolves sở hữu số điểm 40. Tuy nhiên, cánh cửa trụ hạng của Blackburn và Wolves không hẳn đã rộng hơn 3 đội kia bởi họ sẽ phải chạm trán trực tiếp với nhau trong trận chung kết ngược mà chỉ có đội thắng mới được hưởng niềm vui (nếu hoà thì cả hai đội sẽ phải lo nơm nớp). Ba đội xếp dưới muốn tự định đoạt số phận của mình thì điều kiện tiên quyết là phải có được 3 điểm trọn vẹn bằng mọi giá rồi từ đó mới đủ tự tin để so đọ chỉ số phụ (nếu xảy ra).

Riêng với Blackpool, họ đang xếp thứ 18 nên thất bại tại Old Trafford thì nghiễm nhiên hy sinh luôn. Trong trường hợp hoà, thì đội bóng này sẽ phải hy vọng Wigan giành thành tích tương tự còn Birmingham thất bại (do kém chỉ số phụ nên có bằng điểm thì Blackpool vẫn phải xếp dưới). Còn ở tình huống giành lấy chiến thắng vang dội thì coi như giấc mơ được ở lại Premier League thêm một mùa sẽ thành hiện thực bởi kiểu gì Blackpool cũng sẽ đứng trên một trong 2 đội (Blackburn, Wolves), thậm chí cả hai còn Wigan buộc phải đánh bại Tottenham ngay tại White Hart Lane bằng một tỷ số có cách biệt lớn hơn tối thiểu hai bàn (chẳng hạn Blackpool thắng 1-0 thì Wigan phải thắng tới 3-0). Khả năng xảy ra trường hợp này là vô cùng nhỏ, nhất là khi Tottenham vẫn đang tranh đấu quyết liệt suất tham dự Europa League với Liverpool nên với Spurs, trận cuối vẫn mang một giá trị cực lớn. Như thế, có thể khẳng định chắc chắn rằng Blackpool sẽ trụ hạng nếu hạ gục nhà tân vô địch MU.

Sir Alex Ferguson đang "âm mưu" gì cho trận cuối cùng tại Premier League

Tất nhiên, với khoảng cách xa vời vợi về mọi mặt giữa 2 đội thì muốn làm nên điều thần kỳ đó, đâu chỉ cần dựa vào duy nhất nỗ lực của Blackpool mà còn phụ thuộc vào thái độ thi đấu của bầy "Quỷ đỏ". Cần phải đánh giá một cách thành thực rằng, nếu chơi nghiêm túc thì việc MU vượt qua Blackpool xem ra chẳng có gì khó khăn song họ đã chính thức giành chức VĐQG (chỉ chờ thời điểm nhận cúp mà thôi), cộng thêm trước mặt còn một trận đấu vô cùng quan trọng nữa (chung kết Champions League với Barcelona), vì thế, MU không "dở hơi" đến mức bung hết sức ra đá trong một trận đấu hoàn toàn mang tính thủ tục với họ. Dẫu cho Sir Alex đã mạnh miệng tuyên bố hùng hồn rằng MU phải có trách nhiệm đảm bảo sự công bằng cho mọi đội bóng đang vật lộn trụ hạng nên sẽ không bao giờ có chuyện nương tay ở vòng đấu cuối cùng song lịch sử lại chứng minh điều ngược lại.

Mùa giải 2006-2007, MU cũng đã sớm giành chức vô địch và ở vòng cuối, họ tiếp đón West Ham đang cận kề vực thẳm trên sân nhà trong khi sau đó vài ngày, họ sẽ phải gặp Chelsea ở chung kết cúp FA (và bại trận bằng tỷ số 1-0) bởi vậy HLV Alex Ferguson cho không ít trụ cột nghỉ ngơi. Quan trọng hơn, MU thi đấu rất nhẹ nhàng, "tình cảm" và chung cuộc, West Ham giành chiến thắng 1-0 nhờ công của Carlos Tevez. Hôm đó, cả làng đều vui khi MU hân hoan bước lên bục nhận cúp vô địch còn West Ham thì ăn mừng suất trụ hạng. Về sau, có vẻ chiến lược gia người Scotland cảm thấy "ăn năn hối cải" nên đã gọi điện thoại cho Neil Warnock, HLV đương nhiệm của Sheffield United ("kẻ đã thế mạng" thay cho West Ham) để nói lời xin lỗi. Vây mà, 2 năm sau (mùa giải 2008-2009), Sir Alex lại lần thứ 2 "phản bội" cái tâm "trong sáng" của mình. Khi ấy, kịch bản gần giống năm nay. Trước mặt MU cũng là trận chung kết Champions League (đối thủ chính là ... Barcelona) nên Fergie đã đưa tới sân của Hull City một đội hình "lởm khởm" mà chỉ có duy nhất Fletcher được coi là "hàng xịn" (duy nhất tiền vệ người Scotland được ra sân ở trận thua đội bóng xứ Catalan 0-2 tại Rome). Song lần này, Sir Alex chẳng phải xin lỗi ai bởi "Manchester United B" vẫn có được chiến thắng 1-0 (Gibson lập công) còn Hull City dù thua một cách "xấu hổ"nhưng lại may mắn thoát hiểm (bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Newcastle cũng thua).

Năm nay, lần thứ 3, MU buộc phải đứng trước sự lựa chọn: giữ sức hay hết mình. Xét về mặt logic và qua những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đội bóng thành Manchester sẽ lại áp dụng "bài cũ": tung vào sân toàn những người ít có khả năng được đá chính ở trận chung kết. Dĩ nhiên, không ai dám coi thường "đội hình B" của MU bởi những Owen, Smalling, Gibson, Evans, Obertan, Bebe đâu phải quá kém cỏi nhưng Blackpool khá đáng gờm với một đội trưởng Charlie Adam tài năng, đang được rất nhiều đội bóng nhòm ngó. Ở trận lượt đi, há chẳng phải MU gặp vô vàn khó khăn (thắng ngược 3-2 sau khi bị dẫn trước 0-2) và giờ đây, khi bị dồn đến "cửa tử", Blackpool sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội. Do đó, nếu đội khách có vượt qua "MU dự bị" thì cũng là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nhiên, những đối thủ của Blackpool vẫn đang trông đợi "bất ngờ" sẽ xảy ra vào phút chót: MU sẽ sử dụng không ít "hàng xịn". Có mấy lý do để họ tin vào khả năng này. Thứ nhất: "Quỷ đỏ" được chơi trên sân nhà Old Trafford nên hẳn không muốn quá mất mặt trước khán giả nhà trong lễ đăng quang sẽ được tổ chức sau trận. Thứ hai: FA đã ban hành quy định không cho phép các đội được thi đấu nửa vời hay có những sự thay đổi to tát trong đội hình thi đấu với ý đố "mà ai cũng biết là gì". Nếu vi phạm, sẽ nhận lấy án phạt. Hiện thời, mối quan hệ giữa MU và FA đang rất căng thẳng sau một loạt rắc rối thời gian qua nên biết đâu đấy, trận tới sẽ là dịp thuận lợi để thầy trò Alex Ferguson "ghi điểm" với Liên đoàn. Thứ ba, hẳn MU đã dễ dàng nhận ra hai lần trước, họ đều thất bại cay đắng ở những trận chung kết. Phải chăng, đó chính là "lời nguyền" đang ám lấy bầy Quỷ và tại sao MU không thử "phá bỏ" nó bằng cách đơn giản: chơi hết mình với lực lượng mạnh ở trận cuối của Premier League. Dẫu vậy, những yếu tố được liệt kê ở trên chỉ mang tính "ước lệ" và hơi "mơ hồ" chứ thực tế thì đến 90%, MU sẽ chơi với đội hình 2 khi tiếp Blackpool.

