M.U thua lỗ: BLĐ trấn an, CĐV không hài lòng

Phát biểu với báo giới sau khi bản báo cáo tài chính được công bố, David Gill trấn an các CĐV Quỷ đỏ: “Chúng ta không cần thiết phải bán bất kì cầu thủ nào cả. Man Utd vẫn có tiền trong ngân hàng. Đó là lý do vì sao M.U sẽ không bao giờ bán các ngôi sao của mình cho dù với mức giá như thế nào đi chăng nữa”. David Gill cũng nhấn mạnh, trường hợp C.Ronaldo rời khỏi Nhà hát mùa Hè năm ngoái là do bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn chứ không phải do tình hình tài chính của CLB: “Năm ngoái, Cristiano ra đi bởi vì bản thân anh ta muốn như vậy. Chúng tôi không ép và cũng không hi vọng điều đó xảy ra”. “Phương châm hoạt động của Manchester United là giữ chân và thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất TG. Chúng tôi vẫn có 165 triệu bảng trong ngân hàng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm”. Tuy nhiên, trước tình trạng lỗ kéo dài, NHM Quỷ đỏ không thể không cảm thấy bất an. Đại diện của hội CĐV Manchester United Supporters Trust - hội những người phản đối nhà Glazer, lo lắng chia sẻ: “Bản báo cáo tài chính mới được công bố lại một lần nữa cho thấy nguồn lợi nhuận ấn tượng mà M.U thu được, so với những khoản đầu tư để xây dựng đội bóng là chưa tương xứng”. “Thật đáng buồn, nhà Glazer cứ tiếp tục bòn rút hàng triệu bảng từ CLB của chúng ta. Hãy tưởng tượng xem, thành công của M.U sẽ rực rỡ biết bao nhiêu nếu không có sự hiện diện của họ tại Old Trafford”. Hội Manchester United Supporters Trust cũng khẳng định họ không đời nào bắt tay hợp tác với những ông chủ người Mỹ này: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách gây sức ép lên nhà Glazer. Những cuộc tranh đua, tại cả giải quốc nội và trên đấu trường Champions League đang ngày càng khốc liệt. Khi HLV Alex Ferguson không còn tại vị, cơ hội để duy trì những thành công cho M.U như thời điểm hiện tại là rất xa vời nếu như CLB không nhận được những khoản đầu tư khổng lồ để xây dựng và tăng cường sức mạnh cho đội bóng”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)