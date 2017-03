M.U thua thảm: David Moyes bị fan Việt Nam “ném đá” tơi tả

Trước trận đấu, hầu hết mọi ý kiến đều cho rằng, M.U sẽ dễ dàng đánh bại Olympiakos, đội bóng đã thua họ trong cả 4 lần đối đầu tại Champions League. Thế nhưng, với màn trình diễn nhạt nhòa, bệ rạc, nhà ĐKVĐ Premier League đã phải cúi đầu rời Hy Lạp với trận thua hai bàn không gỡ.

M.U đã có trận thua bạc nhược trên đất Hy Lạp

Sau trận đấu, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đã bày tỏ sự thất vọng tột cùng với HLV David Moyes và màn trình diễn vô hồn của các cầu thủ Quỷ đỏ.

Đuổi việc David Moyes là tâm trạng của rất nhiều CĐV, có lẽ trong đó có cả những người yêu mến M.U tại Việt Nam. Trên thực tế, không phải đến thất bại trước Olympiacos đêm qua M.U mới thể hiện lối chơi vô hồn. Ngay từ đầu mùa giải 2013/2014, khi Moyes tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng từ Sir Feguson, M.U đã mang đến quá nhiều thất vọng trên nhiều mặt trận.

Vậy nên, từ đội bóng với vị thế ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp, song dưới triều đại Moyes, M.U đưa NHM đi từ thất vọng này đến tột cùng thất vọng khác. Đến lúc này, M.U đã bị loại đau đớn khỏi League Cup, FA Cup. Tại giải Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV David Moyes coi như hết cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Không những thế, ngay cả cơ hội lọt vào tốp 4 để có 1 suất tham dự Champions League mùa tới cũng đang xa dần tầm tay của Quỷ đỏ.

CĐV có nick name LoveMUforever98 tức tối: “Yêu cầu sa thải Moyes gấp. Không hiểu ông ấy nghĩ sao nữa, Tom Cleverley ngồi dự bị mấy trận liên tiếp thì lại cho đá chính, tuyến giữa gãy là phải. Để Giggs hay ai đó lên thay cũng được. M.U chấp nhận mùa sau không được dự Champions League hay Europa League chứ không thế tiếp tục giữ Moyes. Ông ấy đã phá hủy đội bóng”.

Thành viên LittleB đồng tình: “Vâng, lại là anh Tomy Cleverley, mỗi khi xuất hiện đều đội sổ với danh hiệu "xuất sắc nhất trận đấu". Tuy nhiên bằng một cách nào đó anh luôn có 1 suất đá chính ở những trận đấu quan trọng (mặc dù Fletcher, Fellani không chấn thương). CĐV này còn nói thêm: “Nhưng thằng chơi tệ nhất phải là David Moyes - 1 lối đá vô hại, 1 cách sử dụng nhân sự kém hiểu biết".

Hình ảnh thường thấy của David Moyes mùa giải này

Fan hâm mộ Kimchio nói: “Chấp 3 vị trí rồi, 2 cánh 1 trung tâm thì thua là đúng. David Moyes bị mù nên mới đưa cái đội hình ấy. Làm ơn cút khỏi M.U đi”. Taca_dada bày tỏ ý kiến: “Khách quan mà nói rõ ràng Moyes là bất tài. Nếu Ban huấn luyện M.U tiếc tiền sa thải thì cứ xác định đội bóng còn thảm hại dài dài”.

Có thể Moyes không phải là nguyên nhân duy nhất cho màn trình diễn tệ hại của M.U. Song, với vai trò là HLV trưởng, nhận mức lương cao ngất ngưởng, Chiến lược gia người Scotland phải là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, tinh thần thi đấu của Quỷ đỏ. Rõ ràng, trận thua đêm qua chỉ là 1 trong số rất nhiều trận M.U chơi bac nhược, chiến thuật thì nghèo nàn khi các cầu thủ đội bóng này, kể cả những cầu thủ ngôi sao có giá trị chuyển nhượng vài chục triệu bảng dường như biết mỗi bài tạt cánh đánh đầu.

Nhưng điều đáng trách nhất của Moyes chính là việc ông không thổi bùng được ngọn lửa trong các cầu thủ M.U. Bên cạnh sự nghèo nàn về chuyên môn, rõ ràng tinh thần thi đấu của các cầu thủ M.U có vấn đề, rời rạc, bế tắc.

Thậm chí, những phát biểu của Van Persie sau trận thua đêm qua là dấu hiệu cho thấy sự đoàn kết trong đội bóng có dấu hiệu rạn nứt. Trách nhiệm này phải thuộc về Moyes.

Hình ảnh Moyes thẫn thờ khi chứng kiến đội nhà thua trận là điểm nhấn cho sự bất lực của ông khi nắm trong tay trách nhiệm chèo lái con thuyền M.U giữa phong ba bão tố.

CĐV có nickname Dungapo châm chọc: “Bây giờ đội nào muốn nổi tiếng, cầu thủ nào muốn làm cầu thủ xuất sắc hay vào đội hình tiêu biểu thì gọi điện thoại cho MOYES nhé...". Tấn Dũng đưa ra yêu cầu: “Lên đường thôi anh Moyes ơi, đừng bắt CĐV M.U chịu đựng anh thêm nữa, một HLV bất tài và vô dụng”. Tkboy90 viết: "Tôi là đại diện hợp pháp của Mr.Moyes, tôi xin thay mặt thông báo rằng ngài ấy sẽ tự nguyện rút khỏi vị trí HLV của Manchester United từ ngày hôm nay. CLB sẽ không phải bồi thường bất kỳ một khoản chi phí nào. Xin cảm ơn CLB thời gian qua đã tạo điều kiện cho thân chủ của tôi làm việc một cách thuận lợi". Trích từ trang www.manutd.com.

Gongkinh1985 nói thêm: “Năm nay nhiều đội bóng nên cảm ơn David Moyes vì nhờ ông mà họ đã có dịp ăn mừng các sự kiện trọng đại”.

Ngocthu bày tỏ sự hết kiên nhẫn: “Quá đủ rồi. Moyes xin hãy ra đi. Có lẽ không có đội bóng nào lại kiên nhẫn và ủng hộ HLV đến vậy”.

“M.U bị loại là hoàn toàn xứng đáng”

Với trận thua bạc nhược trên đất Hy Lạp, rất nhiều CĐV bóng đá tại Việt Nam đều cho rằng M.U xứng đáng bị loại khỏi Champions League.

M.U xứng đáng bị loại khỏi Champions League

CĐV có nickname Suotdoibibanick viết: “3 đại diện của Ngoại hạng Anh đều thua 0-2 tại Champions League nhưng thất bại của M.U thật đáng xấu hổ. Gặp đối thủ yếu nhất mà đá như mấy kẻ nghiệp dư. M.U lại là xứng đáng”. Thành viên Audi11 nói: “Thua 2-0 là may rồi, loại sớm cho nó đỡ bách nhục, vào vòng trong gặp Bayern Munich họ giã cho 5-0 thì còn không có chỗ mà chui”.

RuathanNamec trêu chọc: “Như tôi đã nói từ trước Olympiakos mạnh hơn rất nhiều so với M.U, cứ tưởng phải thua 4-0 cơ, thua 2-0 cũng được coi là thành công rồi”.

Viendanbac_dn: “M.U đã quá may mắn khi thua có 2 bàn, Olympiakos còn nương tay chứ họ mà tấn công dồn dập nữa thì còn thua thêm vài trái. Một cái tát ko thể đau hơn cho fan M.U”. Hanhbinhvb đưa ra so sánh hài hước: “M.U đêm qua học theo Barcelona đan bóng mà cứ chơi như bóng ma, Một trận đấu thua cả Đồng Tâm LA. Một trận đấu ko cân sức, đại diện đến từ Hy Lạp quá mạnh so với M.U”.

Fan_MU_MU_MU tỏ rõ sự buồn bã: “Tôi là fan M.U nhưng rất buồn vì họ đá quá dở, đá gì mà yếu đuối vô hồn, không có tích cực hay quyết liệt gì cả, nhiều vị trí chơi quá tệ... Thôi thì là fan nên cứ hy vọng, hy vọng và hy vọng vậy... Trong khi Manhcuong_34 châm biếm đội hình toàn sao của M.U: “M.U toàn ngôi sao nhất nhì thế giới mà kém gì. Cleverley còn là hiện thân của thánh Scholes với Xavi đấy chứ, Carick là tiền vệ hàng đầu nước Anh cơ mà. Ôi, Quỷ đỏ…"

Rooney và mức lương kỷ lục bị đem ra châm biếm

Trong thất bại đau đớn của M.U, người hâm mộ cũng không quên nhắc tên Wayne Rooney, cầu thủ vừa nhận bản hợp đồng mới với mức lương kỷ lục 300 nghìn bảng/tuần.

Màn trình diễn kém cỏi của Rooney không xứng với mức lương kỷ lục mà anh vừa được nhận

Nick name manhcuong_34 cho rằng: “Rooney giờ cần gì động lực phấn đấu nữa, 300 nghìn bảng/tuần đủ để dưỡng già rồi”. BUP MANG NON đưa ra so sánh: “Có khi lương tuần của cả đội Olympiacos cũng không bằng lương tuần của siêu sao Rooney ấy chứ”.

Kotinhem1989 đưa ra đề xuất: “Phải tăng lương cho cả đội, bóng đá là môn thể thao tập thể, liệu phần còn lại nhìn R10 hưởng lương vầy có đá được hết mình không?”. Arsenaltrongtimtoi viết: “Rooney tràn đầy tự tin đề cập tới chức vô địch Champions League của M.U trước trận đấu này. Nhưng khả năng M.U sẽ vô địch… trong giấc mơ”.

CĐV Quỷ đỏ tin đội nhà sẽ lật ngược thế cờ

Buồn, thất vọng là tâm trạng chung của các CĐV Quỷ đỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn, nhiều CĐV M.U tại Việt Nam tin rằng đội bóng thân yêu của mình sẽ lật ngược thế cờ trong trận lượt về. Mặc dù vậy, đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thầy trò HLV David Moyes. Giá như Van Persie không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn gần cuối trận thì cơ hội đi tiếp của M.U sẽ rõ ràng hơn.

CĐV có nickname "Fan MU phong trao" viết: M.U còn trận lượt về nữa chứ có bị loại đâu...". Luanpt88 thì nhận xét: "Làm gì mà xoắn lên thế các thím. Mới lượt đi thôi, còn lượt về trên thánh địa O.F nữa nhá. Olympiakos cửa nào, chẳng qua rùa thôi. Chè (Chelsea) ngày trước còn lật ngược trước Napoli rồi vô địch đấy...