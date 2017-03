M.U vẫn chưa quyết định tương lai của Falcao

Falcao gia nhập M.U từ bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ AS Monaco trị giá 6 triệu bảng. Tại M.U, Falcao được hưởng mức lương lên đến 285.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện trong màu áo M.U lại chưa tương xứng với số tiền M.U chi ra cho anh. Cụ thể đến thời điểm này Falcao chỉ ghi được 4 bàn thắng cho M.U. Quá ít so với kỳ vọng của người hâm mộ và đội bóng dành cho anh. Với phong độ này, nhiều người tin rằng sau mùa giải này, M.U sẽ không bỏ ra 44 triệu bảng để mua đứt Falcao từ AS Monaco.

Tuy nhiên, mới đây, phó chủ tịch của AS Monaco, Vadim Vasilyev tiết lộ United vẫn chưa quyết định về tương lai của Falcao.

Vadim Vasilyev cho biết, " Tôi vừa có cuộc gặp gỡ với BLĐ M.U hôm chủ nhật tuần trước và họ vẫn chưa quyết định có mua đứt Falcao hay không. Đây không phải là mùa giải hay nhất của Falcao, nhưng chúng tôi vẫn để ngõ mọi cơ hội vào cuối mùa giải. Hiện tại, chúng tôi không có bất cứ cuộc đàm phán nào về Falcao với các CLB khác. M.U vẫn có quyền ưu tiên mua đứt Falcao nếu họ muốn”.