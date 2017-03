MU - West Ham: Nỗi ám ảnh của Van Gaal

Trận thua ngược trước tân binh Leicester vào tuần trước khiến đội hình nửa tỉ bảng của MU bị xem là vô dụng, đồng thời ông thầy Van Gaal đang đứng trước nhiều thử thách.

MU đang khủng hoảng và cuộc khủng hoảng này được dự báo sẽ còn kéo dài bởi sự thiếu hụt lực lượng trầm trọng do chấn thương và thẻ phạt. Chính HLV Van Gaal đã phải than thở và thú nhận MU vắng đến chín cầu thủ do chấn thương và thẻ phạt, trong đó điều ông lo ngại nhất là hàng thủ vốn chưa ổn định nay lại mất bốn trung vệ là Evans, Phil Jones và Smalling (chấn thương) và Blackett (treo giò).

Thế nên chưa bao giờ không khí ảm đạm lại bao trùm lên MU như bây giờ dù đối thủ của họ chỉ là West Ham. Giới chuyên môn gọi đó là cơn giông bão sau khi được bật mí rằng chính trong nội bộ MU cũng bất đồng với nhau trong phòng thay trang phục mà thầy trò choảng nhau sau trận thua Leicester.

HLV Van Gaal đang lo lắng trước tình trạng MU khủng hoảng nhân sự lại rơi xuống rất sâu trong bảng xếp hạng. Ảnh: GETTY IMAGES

Dù vậy nhưng cả đội MU đang cố tự trấn an mình bằng tên tuổi và bằng truyền thống với lời lên gân: “Phải nhìn vào quá trình một năm chứ không được nhìn vào sự cố một tuần có chín ca chấn thương và một chiếc thẻ đỏ…”.

Đến lúc này lại có ý kiến quay qua chỉ trích ông Van Gaal là mua sắm thiếu cân bằng với toàn hàng “khủng” ở tuyến trên nhưng tuyến dưới lại không được lấp đầy dù mất cặp trung vệ lão làng Vidic và Ferdinand.

Nhiều khả năng ông Van Gaal sẽ phải vá chiếc áo rách bằng cách kéo hậu vệ biên Marcos Rojo vào đá trung vệ đồng thời buộc Blind ở giữ sân lùi về trám vào chỗ khuyết này để hình thành cặp trung vệ bất đắc dĩ.

Chia sẻ với báo giới, HLV Van Gaal cho biết có thể ông sẽ đưa những cầu thủ ở đội U-21 lên để giải quyết tình trạng thiếu hụt ở hàng thủ như Paddy McNair (19 tuổi) dù đây là phương án rất phiêu lưu. Ông Van Gaal thú thật: “Đời HLV chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh này. Giờ là lúc chúng tôi phải đánh giá lại mọi việc và tìm những phương án khác, thậm chí có thể là những phương án thật điên rồ…”.

Trả lời về vị trí của MU và những tham vọng như đầu mùa mà HLV người Hà Lan này nung nấu, ông Van Gaal cho biết: “Tôi không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào để sửa sai cho những nhận định ban đầu của mình. Phải đợi hết năm nay mới có thể nói rằng chúng tôi sẽ về đích như thế nào. Bây giờ mọi cái còn ngổn ngang lắm và mỗi trận là một phép tính khó”.

Trong khi đó thì West Ham đang hơn MU 2 điểm và vẫn là đội bóng khó chơi với nhà cựu vô địch dù đặt lên bàn cân thì MU “khủng” hơn và tiêu tốn nhiều tiền hơn rất nhiều.

ĐỨC TRƯỜNG