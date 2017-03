MU - Wolves: Phút bối rối qua mau

Wolves đang thăng hoa. Trận thắng 1-0 ngay tại White Hart Lane đã là trận thắng thứ hai liên tiếp của thày trò HLV Mick McCarthy sau chuỗi 3 trận thua. Trước Tottenham, Những chú sói chơi phòng ngự cực kỳ quả cảm. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của họ, với tỷ lệ cầm bóng 73-27 nghiêng về phía Spurs và 26 pha dứt điểm về phía khung thành Hahnemann, nhưng Wolves vẫn đứng vững. Đó là chuỗi 2 trận thắng đầu tiên ở hạng đấu cao nhất của Wolves “trong 300 năm”, như lời của một Mick McCarthy đang vô cùng phấn khích. Thật ra, lần gần nhất Wolves làm được điều đó “mới” diễn ra cách đây... 26 năm.









MU sẽ đứng dậy sau thất bại

Nhưng để đánh bại M.U, Wolves sẽ cần nhiều hơn thế. Họ không phải là Aston Villa. Họ không có cái can đảm của Martin O’Neill để tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chơi tấn công ngay tại Old Trafford”. Chính việc Aston Villa không chơi phòng ngự co cụm như cách ứng xử của hầu hết các đối thủ chiếu dưới khi gặp M.U đã đẩy thày trò Alex Ferguson vào thế bí. Mick McCarthy không có đủ con người để làm được điều đó.

Và khi Wolves phòng ngự, kịch bản kinh điển của những trận đấu mà M.U góp mặt trong hai mùa giải gần đây sẽ diễn ra: Quỷ Đỏ có bóng, lởn vởn bên phần sân đối phương và tung đòn dứt điểm vào lúc đối phương bất cẩn nhất. West Ham là nạn nhân mới nhất của phong cách ấy. Họ chơi phòng ngự rất cố gắng, chỉ để M.U tung ra 5 pha dứt điểm trúng đích trong cả trận, nhưng để thua tới 4 bàn! Cũng phải nói thêm rằng trận gặp Tottenham, bàn thắng quá sớm của Doyle đã giúp tinh thần của Wolves hưng phấn và chơi xuất thần. Đó chỉ là một lợi thế mang tính thời điểm, bởi trong phần lớn mùa giải này, Wolves rất dễ “ngợp” trước các đội bóng lớn (thua Chelsea 0-4, Arsenal 1-4).

Đội hình M.U sẽ không có nhiều thay đổi so với trận gặp Aston Villa. Ngoài Park Ji-Sung chơi không hiệu quả trong trận đó, và có thể được thay bằng Paul Scholes hoặc Berbatov, thì hàng phòng ngự vẫn chưa có thêm tiến triển nào. Năm hậu vệ và thủ môn van der Sar chấn thương không cho Sir Alex nhiều lựa chọn trong lúc này.

M.U có thể vẫn là M.U, với một miếng vá mang tên Fletcher nơi hàng phòng ngự. Nhưng Wolves không phải Aston Villa, không có bộ đôi trị giá hàng chục triệu bảng như Ashley Young và Agbonlahor để tận dụng sự chắp vá ấy.

Phút bối rối của M.U sẽ qua mau, còn Wolves, chiến tích diệu kỳ sau... 300 năm có lẽ đủ nhiều để họ thanh thản quay trở về mặt đất!

Thông tin xung quanh

M.U: Hàng phòng ngự vẫn thiếu Evans, Ferdinand, Rafael, Neville, van der Sar và O’Shea.

Wolves:Keogh, Kightly, Murray không thể ra sân. Khả năng góp mặt của Zubar còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

M.U: Kuszczak, Fletcher, Vidic, Brown, Evra, Valencia, Carrick, Anderson, Giggs, Rooney, Berbatov

Wolves: Hahnemann, Ward, Berra, Craddock, Stearman, Jarvis, Milijas, Henry, Edwards, Doyle, Ebanks-Blake

Dự đoán: MU thắng 2-0



(Theo báo Bóng Đá)