MU xuất sắc hơn cả Arsenal trong mùa giải bất bại?

Lịch sử chỉ ra rằng, Ferguson đã sai. Chẳng hạn, MU đã giành cú ăn ba vào năm 1999 dù trước đó HLV người Scotland không bao giờ tin vào nó.



Vậy MU có thể bất bại suốt mùa giải 2010-11 hay không?

Chuỗi bất bại của MU sẽ kéo dài tới hết vòng 38?

Khái niệm ‘Invincibles’ (không thể bị đánh bại) xuất hiện lần đầu tiên trong bóng đá ở mùa giải 1888-89, khi CLB Preston North End giành chức vô địch giải hạng Nhất nước Anh sau cả một mùa giải bất bại. Preston khi ấy còn là một thế lực của bóng đá Anh, với hai chức vô địch liên tiếp ở các mùa giải 1888-89, 1889-90 và giành ngôi á quân 3 mùa giải sau đó (1890-91, 1891-92, 1892-93).



Tuy nhiên, mỗi đội dự giải vô địch Anh khi ấy chỉ chơi 22 trận, và thành tích của Preston là 18 chiến thắng và 4 trận hòa.



Arsenal là CLB Anh xứng đáng nhất với khái niệm ‘Invincibles’, khi họ bất bại suốt 38 trận của Premier League mùa giải 2003-04 và kéo dài chuỗi bất bại sang mùa giải sau đó với tổng cộng 49 trận.



Tới thời điểm này của mùa giải, Manchester United đã có 21 trận bất bại, với 12 chiến thắng và 9 trận hòa. Phía trước Quỷ Đỏ còn 17 thử thách nữa để chinh phục ‘Invincibles’.



Ở cùng thời điểm này 7 năm trước, Arsenal của Arsene Wenger đã thi đấu 21 trận, thắng 14 và hòa 7 trận. So với Arsenal của năm 2004, MU ghi bàn nhiều hơn (MU - 43 bàn, Arsenal - 39). Nhưng đội bóng của Sir Alex Ferguson cũng phòng ngự tệ hơn, với 5 bàn thua nhiều hơn The Gunners.



Fergie rất kinh nghiệm và cũng vô cùng khiêm tốn khi quả quyết, thành tích bất bại cả mùa giải của Arsenal sẽ “không thể lặp lại”. Nhưng đội bóng của Fergie liệu có khả năng tái hiện thành tích ấy hay không?



Để có được mùa giải ‘Invincibles’, một đội bóng phải có hàng phòng ngự tuyệt đối vững chãi. Arsenal đã làm được bởi họ có 5 hòn đá tảng Jehns Lehmann - Lauren - Kolo Toure - Sol Campbell - Ashley Cole. Mùa giải 2003-04 phi thường, bộ 5 này đã chơi như một chỉnh thể thống nhất và tất cả đều đạt phong độ đỉnh cao.



Alex Ferguson đã từng xây dựng được một “Dream Team” đầu tiên vào năm 1994, dựa trên nền tảng là một hàng phòng ngự thép, với Peter Schmeichel trong khung gỗ, Paul Parker đá hậu vệ phải còn Denis Irwin bên cánh đối diện, ở giữa là cặp trung vệ vang bóng một thời Steve Bruce - Gary Pallister. Đội hình ấy đã đưa Quỷ Đỏ đến với 2 danh hiệu Premier League đầu tiên vào năm 1993 và 1994.

Patrice Evra là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất của MU.

MU hiện nay cũng có bộ 5 hàng thủ tên tuổi, với Edwin Van der Sar trong khung gỗ, Rafael và Patrice Evra đá cánh và ở giữa là cặp đôi Rio Ferdinand - Nemanja Vidic. Nhưng vấn đề của Quỷ Đỏ là 5 người này hiếm khi được chơi cùng nhau vì đủ các vấn đề: chấn thương (Ferdinand), thẻ phạt (Rafael), phong độ và tuổi tác (Van der Sar).



Bộ 5 ấy chỉ chơi xuất phát cùng nhau đúng 9 trận ở mùa giải này và 7 trong số đó United giữ mành lưới sạch, 1 trận MU để lọt lưới 1 bàn (hòa Birmingham ở St Andrews) và chỉ 1 trận lọt lưới 2 lần (tiếp West Brom). Họ đã cùng nhau giữ vững mành lưới trước những đối thủ rất khó chơi: Tottenham, Man City và Arsenal.



Nhưng Rafael sẽ bị treo giò trước mắt là ở trận tiếp Birmingham City chủ nhật tới. Trong khi Van der Sar đã 40 tuổi và sẽ giải nghệ sau 4 tháng nữa. Rất khó để dự đoán Quỷ Đỏ có thể tái lập thành tích của Pháo thủ hay không, nhất là khi họ hoàn toàn có thể ngã ngựa trong những chuyến làm khách ở Emirates, Anfield và Stamford Bridge.



Còn sau đây là so sánh giữa thế hệ hiện tại của MU với thế hệ ‘Invincibles’ của Arsenal theo quan điểm của cây viết Stuart Mathieson trên tờ Manchester tin chiều. Tất nhiên, mọi so sánh chỉ là khập khiễng. Dẫu sao, điều quan trọng nhất với MU và các Mancunian là MU có vô địch hay không. Họ hoàn toàn có thể chấp nhận một vài trận thua, miễn là kết thúc mùa giải với ngôi vô địch.



Edwin Van der Sar v Jehns Lehmann



Van der Sar (9 điểm): Thủ môn người Hà Lan vẫn bắt rất chắc chắn ở tuổi 40. Ngoại trừ sai lầm ngớ ngẩn ở trận gặp West Brom, Van der Sar vẫn xứng đáng với biệt danh ‘Mr Consistency’.



Lehmann (7 điểm): Thủ môn người Đức gia nhập Arsenal vào đầu mùa giải ‘Invincibles’ 2003-04, thay thế tượng đài David Seaman. Lehmann đã chơi khá tốt nhưng cũng hay mắc sai lầm, khiến các gooner không thể hoàn toàn yên tâm.



Rafael v Lauren

Rafael chơi chững chạc ở độ tuổi 20.

Rafael (7 điểm): Rafael thuộc mẫu hậu vệ cánh Brazil điển hình, giống như Maicon hay Roberto Carlos. Trưởng thành rất nhiều trong mùa giải này, cầu thủ 20 tuổi là lựa chọn số 1 của Sir Alex Ferguson ở vị trí hậu vệ phải. Điểm yếu của Rafael là sự nhiệt tình đôi lúc thái quá của tuổi trẻ khiến anh có khi mất kiểm soát.



Lauren (7 điểm): Hậu vệ người Cameroon được đưa về Highbury để thay thế Lee Dixon. Trong mùa giải ‘Invincibles’, Lauren đã bị treo giò 4 trận vì gây sự với Ruud van Nistelrooy trong trận đấu tai tiếng ở Old Trafford.



Patrice Evra v Ashley Cole



Evra (9 điểm): Evra và Ashley Cole đã có một vài mùa giải cạnh tranh vị trí hậu vê trái hay nhất Premier League. Không cần phải nghi ngờ về phẩm chất của Evra, anh phòng ngự chắc chắn và tích cực dâng cao trong mọi trận đấu.



Cole (9 điểm): Mới chỉ 23 tuổi trong mùa giải ‘Invincibles’ nhưng Ashley Cole đã thể hiện phong độ của hậu vệ trái hay nhất thế giới, đẩy Sylvinho bật khỏi đội hình chính. Cole chơi 32 trong tổng số 38 trận bất bại và trở thành lựa chọn số 1 tại vị trí của mình ở ĐT Anh.



Rio Ferdinand v Kolo Toure



Ferdinand (9 điểm): Hồi phục chấn thương mắc phải trước thềm World Cup, Ferdinand đã duy trì sự ổn định cần thiết cho hàng thủ của MU sau khi The Reds để mất điểm trước Fulham và Everton do lỗi phòng ngự hồi đầu mùa.



Toure (8 điểm): Mới 22 tuổi và chơi mùa thứ 2 ở Arsenal sau khi chuyển đến Highbury với giá 150.000 bảng nhưng Toure đã trở thành phát hiện mới của Arsene Wenger, phối hợp ăn ý với Sol Campbell tạo thành cặp trung vệ thép của Pháo thủ.



Nemanja Vidic v Sol Campbell



Vidic (9 điểm): Nhận băng đội trưởng từ Sir Alex Ferguson, Vidic đã chứng minh anh xứng đáng với vai trò thủ lĩnh. Khởi đầu mùa giải mà không có anh bạn Ferdinand, trung vệ Serbia gặp đôi chút bỡ ngỡ nhưng nay thì mọi thứ đã ổn.



Campbell (9 điểm): 29 tuổi, ở độ chín của sự nghiệp, Campbell đã chơi như một hòn đá tảng, trở thành linh hồn hàng phòng ngự của Arsenal và ĐT Anh. Anh được các CĐV bầu chọn vào danh sách 50 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Arsenal.



Nani v Freddie Ljungberg

Nani chơi ngày càng giống với Ronaldo.

Nani (8 điểm): Nani ngày càng giống với Cristiano Ronaldo, trực tiếp ghi bàn và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.



Ljungberg (7 điểm): Không dễ để thay thế Marc Overmars nhưng tiền vệ có mái đầu bóng bẩy người Thụy Điển đã làm được. Anh đã ghi 4 bàn trong 30 trận ra sân ở mùa giải ‘Invincibles’.



Ryan Giggs v Robert Pires

Giggs vẫn giữ được phong độ dù đã 37 tuổi.

Giggs (8 điểm): “Già mà dai”, ngoại trừ việc phải nghỉ thi đấu do chấn thương gân kheo hồi tháng 10, Giggs đã chơi rất ổn và còn được đề nghị gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng.



Pires (8 điểm): Giống như Giggs, tiền vệ người Pháp nay cũng đã 37 tuổi nhưng ở mùa 2003-04, 30 tuổi, anh đã trình diễn phong độ xuất sắc nhất trong suốt sự nghiệp. Với Pires, Ashley Cole và Henry, Pháo thủ có một cánh trái cực mạnh ở thời điểm ấy. Riêng Pires đã đóng góp tới 14 bàn trong mùa này.



Darren Fletcher v Patrick Vieira



Fletcher (7 điểm): Đội trưởng ĐT Scotland đã chơi tròn vai khi được Fergie tin tưởng, dù thể hình mảnh khảnh khó cho phép anh đạt tới tầm một ngôi sao lớn.



Vieira (9 điểm): Khỏi cần nói về Vieira. Tuyển thủ Pháp đã bỏ lỡ một số trận đấu vì chấn thương gân kheo nhưng anh vẫn là linh hồn của Pháo thủ ở tuyến giữa trong mùa giải bất bại này.



Anderson v Gilberto



Anderson (7 điểm): Chỉ được sử dụng nhiều từ tháng 11 sau khi Paul Scholes chấn thương nhưng Anderson đã chơi rất tiến bộ và còn được kéo dài hợp đồng thêm 4 năm. Quả là kỳ diệu với tiền vệ 22 tuổi, người tưởng như đã là hàng thừa ở Old Trafford.



Gilberto (7 điểm): Khi Brazil vô địch World Cup 2002, Gilberto chủ yếu chơi phòng ngự nhưng trong mùa giải ‘Invincibles’, anh đã tấn công nhiều hơn và tổ chức nhiều hơn.



Dimitar Berbatov v Dennis Bergkamp



Berbatov (9 điểm): Tiền đạo người Bulgaria đang có mùa giải tuyệt nhất ở Old Trafford. Hat-trick ở trận gặp Liverpool và 5 bàn vào lưới Blackburn là những khoảnh khắc huy hoàng nhất của anh. Với việc Wayne Rooney đánh mất khả năng ghi bàn thì 14 pha lập công của ‘Berba’ là vô cùng đáng quý để Quỷ Đỏ giữ được ngôi nhất bảng.



Bergkamp (8 điểm): Đón sinh nhật thứ 34 vào đầu mùa giải ‘Invincibles’, Bergkamp vẫn có một mùa thành công. Bergy năm ấy chỉ ghi có 4 bàn sau 28 trận nhưng anh là một chuyên gia kiến thiết với rất nhiều những đường chuyền thành bàn.



Wayne Rooney v Thierry Henry

Rooney không ghi được nhiều bàn thắng trong năm 2010.

Rooney (8 điểm): Đây là một mùa giải khó khăn của Rooney. Bản năng săn bàn của tiền đạo người Anh dường như biến mất nhưng sự có mặt của anh vẫn rất quan trọng, giúp lối chơi của Quỷ Đỏ thanh thoát hơn.



Henry (10 điểm): Một mùa giải hoàn hảo của Henry, anh ghi 30 bàn trong 37 trận đấu ở Premier League và ghi tổng cộng 39 bàn trên mọi mặt trận. Năm ấy, anh nhận giải Chiếc giày vàng, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, FWA và về nhì trong cuộc bầu chọn “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA.



Tổng cộng: MU 90 điểm - Arsenal 89 điểm

Theo Nguyễn Đỉnh (VTC News)