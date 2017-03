Mưa gôn ở Bình Dương

Hà Nội T&T đang hồi phục phong độ với những chiến thắng ấn tượng và chiều qua họ ngược dòng trước chủ nhà B. Bình Dương để bỏ túi 3 điểm với tỉ số 5-4.



Cơn mưa gôn trải đều từ đầu đến cuối trận với màn so tài của những chân sút lão luyện của cả hai đội. B. Bình Dương ba trận rồi không thắng (2 thua) nên rất quyết tâm, dù vắng tiền vệ hay nhất đội Moses sang đầu quân cho một CLB của Nga. Tuy nhiên, đội hình của nhà đương kim vô địch V-League vẫn rất mạnh với nhiều cựu và tuyển thủ quốc gia lẫn các ngoại binh chất lượng cao.



B. Bình Dương đi trước về sau ở trận mưa gôn kịch tính.

Bàn thắng đến sớm cho chủ sân Bình Dương ngay ở phút thứ 4, Văn Thành bất ngờ đón tình huống phá bóng của Hà Nội T&T đã nhanh nhẹn tung chân sấm sét từ ngoài vòng cấm mở điểm cho đội nhà. Có vốn lận lưng B. Bình Dương không quá vội vàng lên bóng mà chơi chậm rãi hơn để nhử con mồi.

Đội khách Hà Nội T&T kiểm soát bóng và thế trận nhiều hơn nhưng phải chờ đến phút 30, chân sút trẻ Quang Hải mới san bằng cách biệt từ pha trả bóng bằng đầu tinh tế của Hoàng Vũ Samson. Bị bắt kịp, B. Bình Dương mới sốt sắng tổ chức tấn công nhiều hơn và hai bên ráo riết có những pha ăn miếng trả miếng.

Đến phút 52, sai lầm của thủ môn Tấn Trường đã khiến chủ nhà phải trả giá. Pha xuất tướng phá bóng hụt của anh giúp Samson dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, bất chấp sự nỗ lực giải vây của trung vệ Đình Luật.

Hà Nội T&T ở thế dẫn bàn nên càng chơi càng hưng phấn. Chỉ cần 6 phút sau, lại là Samson ghi dấu ấn với pha chuyền bóng như đặt cho Văn Quyết có thừa không gian và thời gian chỉnh bóng rồi sút hiểm đào sân cách biệt 3-1 cho đội khách.

Hy vọng nhen nhóm lên cho B. Bình Dương ở phút 65, chân sút vừa vào thay người Tiến Linh có bàn rút ngắn 2-3 từ một pha đá phạt góc của Tấn Tài. Chủ nhà lên tinh thần với những đợt gia tăng áp lực mạnh mẽ về phía cầu môn đối phương nhưng đã vấp phải sự kiên cường của hàng phòng ngự.

Tiếc cho các cầu thủ tấn công B. Bình Dương trong lúc quá khó khăn tìm khe hở săn bàn thì hàng thủ lại để thua một cách dễ dãi. Quang Hải lập cú đúp cho riêng mình với bàn nâng tỉ số 4-2 cho Hà Nội T&T ở phút 85 bằng một tư thế sút cận thành không thể dễ hơn.

Một lần nữa, kịch tính lại diễn ra khi Anh Đức lợi dụng sự hỗn loạn của hàng thủ đối phương để ghi bàn rút ngắn 3-4 vào phút 79. Sự gay cấn dâng cao hơn khi chính Anh Đức sút thắng phạt đền sau đó 6 phút, do Hùng Dũng để bóng chạm tay.

Thế nhưng Hùng Dũng đã kịp đoái công chuộc tội ở phút cuối cùng, với cú lốp bóng gọn gàng vào lưới trong sự băng ra lưỡng lự của thủ thành Tấn Trường. Bàn thắng quý như vàng đã mang về 3 điểm cho đội khách Hà Nội T&T trong lúc nhiều cầu thủ B. Bình Dương buồn bã như vừa bị mất trộm.



Niềm vui của cầu thủ Than Quảng Ninh với cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

* Trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh có màn lội ngược dòng còn ngoạn mục hơn trước đội nhì bảng SHB Đà Nẵng. Mỗi hiệp đấu là màn trình diễn từ một đội với ưu thế đầu tiên cho đội khách khi dẫn trước hai bàn do công của Đức Lễ (phút 18) và Merlo (phút 30). Tuy nhiên, chỉ trong hai phút 66-67, lần lượt Dyachenko và Mạc Hồng Quân san bằng 2-2 cho Than Quảng Ninh đầy bất ngờ. Phút 89, vẫn là Dyachenko lập công giúp đội nhà thắng 3-2 để nhảy vào tốp 4.

Ở trận đấu sớm vòng 15 V-League còn lại, chủ nhà Long An vượt qua Sanna Khánh Hòa 2-1 và vươn lên hạng 12, tạm đẩy HA Gia Lai thế chỗ áp chót bảng của mình.