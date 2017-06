Mưa lớn khiến Long An thất thủ trước TP.HCM

Tâm điểm vòng 14 V-League không phải là trận Hà Nội gặp Hải Phòng mà là trận đấu giữa Long An và TP.HCM trên sân Tân An. Trận đấu này được nhiều người chú ý bởi ở lượt đi đã xảy ra sự cố làm hoen ố V-League khi Long An để mặc TP.HCM ghi bàn để phản đối quyết định của trọng tài.

Ở trận đấu này, nếu như hiệp 1 trời mát dịu lý tưởng cho một trận bóng đá cuối tuần thì bỗng dưng ngay từ đầu hiệp 2, mây đen vần vũ kéo đến cùng với giông lốc, sấm sét,… mưa như trút nước đổ xuống không ngớt suốt hiệp 2 biến sân Tân An thành một cuộc “thủy chiến”.

Đội khách TP.HCM thì mặc bộ đồ mới nhãn hiệu Mizuno của Nhật nên họ chơi tới bến để “lấy hên” cho bộ đồ mới…



Sân sũng nước rất dễ gây chấn thương cho cầu thủ.

Long An lại thua trong một chiều bầu trời tối đen kịt mưa lớn không ngớt. Tiếp quản đội Long An từ lượt trận thứ 6 đến nay HLV Nguyễn Minh Phương vẫn không biết mùi chiến thắng.

Lượt trận đầu của giai đoạn 2 V-League, Long An lại lại thua và tiếp tục chìm đắm nơi cuối bảng. Long An vẫn chơi không đến nỗi nào trong mỗi trận đấu nhưng thua thì vẫn cứ thua. Và lần này thì họ thua TP.HCM 2-3.



Thành Long (9, Long An) tranh bóng cùng Victor của TP.HCM

Sau hơn hai tháng củng cố lực lượng, Long An “ủ mưu” bứt phá từ đầu giai đoạn 2 nhưng họ lại có khởi đầu bất thành.

CLB TP.HCM sau khi bị dư luận phê phán ở lượt về tứ kết Cúp Quốc gia, họ thi đấu rất quyết tâm để chuộc tội, cùng với đó, ngoại binh mới Da Sylva Dominique cũng đang muốn thể hiện mình.



Luiz Dias (đỏ, Long An) trong pha truy cản đối phương.

Trong ba bàn thắng mà đội khách ghi được thì có cú đúp của tân binh Da Sylva. Bàn còn lại do công của Đặng Văn Robert. Hai bàn thắng của phía chủ nhà Long An do Phương Tâm và Đức Thịnh ghi.



Vào trận ngay phút 15 Da Sylva đã có bàn mở tỉ số cho TP.HCM. Phút 39 thì Phương Tâm giúp chủ nhà san bằng cách biệt 1-1. Đó cũng là tỉ số ở hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2 trời bỗng dưng đổ mưa rất lớn, trong chốc lát mặt sân biến thành… ruộng và trận “thủy chiến” bắt đầu.



Sự bất lực của trung vệ Hoàng Lâm (60, Long An) trước tình hình của đội nhà

Phút 48, thủ môn Quốc Cường bắt bóng không dính do bóng ướt nước, trơn để bóng tuột ra và Đặng Văn Robert có mặt kịp thời đệm vào nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách TP.HCM. Sân sũng nước quá… sâu khiến hai đội chủ yếu sút, “dích” bóng và chạy để bớt lực cản của nước.





Thủ môn cựu binh Quốc Thiện Esele (TP.HCM) rất xuất sắc.

Thi đấu trong điều kiện như thế rất nguy hiểm, dễ gây chấn thương nặng vì bóng chạm mặt đất là dừng rất dễ xảy ra va chạm mạnh giữa cầu thủ hai đội.

Điều kiện sân bãi như thế thì “khỏe như Tây” dễ phát huy tác dụng bằng sức mạnh và sức bền. Phút 57 thì Da Sylba hoàn thành cú đúp nâng tỉ số lên 3-1 cho TP.HCM.



Khán giả Long An vẫn nhiệt tình đến cổ vũ cho đội.

“Thủy chiến” trong điều kiện nước ngập sân quá sâu nên trận đấu rất khó khăn cho hai đội. Đến phút bù giờ áp chót (90+4) thì Đức Thịnh rút ngắn 2-3 cho Long An. Thịnh vào lưới nhặt bóng vội chạy lên giữa sân, tranh thủ thời gian để “kiếm thêm” bàn thắng song bất thành.



Long An lại thua trong một chiều mưa gió bão bùng, phía đội khách thì mừng rơn vì bộ trang phục với Mizuno… hên và son khi có được trọn 3 điểm trên sân khách.