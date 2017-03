Murray giành vinh quang nhờ... Sir Alex

Andy Murray đã mang vinh quang về cho Vương quốc Anh khi giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại US Open. Chiến tích của Murray xứng đáng nhận được sự khen ngợi bởi sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng của tuổi trẻ. Bên cạnh vinh quang có được của Murray, cũng không quên những người thân luôn ở bên cạnh cổ vũ, bà mẹ Judy, cô bạn gái Kim Sears và hàng ngìn người hâm mộ quê hương trong đó có Sir Alex Ferguson.

HLV Ferguson đến Mỹ cổ vũ Murray- Ảnh Getty

Nhân lúc rảnh rỗi do các giải VĐQG nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 và giao hữu, Sir Alex Ferguson đã cất công lặn lội sang tận New York để tận mắt theo dõi Andy Murray thi đấu tại US Open. Cánh săn ảnh đã bắt gặp thuyền trưởng M.U chăm chú theo dõi trận bán kết của Murray với Berdych. Ở trận chung kết, Sir Alex đã không rời mắt khỏi sân đấu Flushing Meadows trong suốt 5 giờ đồng hồ để cổ vũ Murray.