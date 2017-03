Năm bản hợp đồng bom tấn trước Công Vinh

1. Lê Phước Tứ

Cầu thủ người Quảng Nam bắt đầu sự nghiệp trong màu áo đội Quân khu 5 ở vị trí tiền vệ cánh phải. Phải tới khi đội này khủng hoảng trung vệ, Phước Tứ mới được thử nghiệm ở trung tâm hàng phòng ngự. Chuyển đến Thể Công năm 2004 – thời điểm đội bóng này đang sa sút, Phước Tứ nhanh chóng trở thành trụ cột và đeo băng đội trưởng. Sau V-League 2009, cái tên Thể Công bị xóa sổ. Các cầu thủ cùng suất dự V-League 2010 của đội này được Viettel – đơn vị chủ quản, cho Thanh Hóa. Chỉ đá cho Thanh Hóa một mùa, đầu V-League 2011, Phước Tứ chuyển đến thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành trong ba năm. Đổi lại, cầu thủ gốc Quảng Nam được nhận 12 tỷ đồng, lập kỷ lục về giá chuyển nhượng của một cầu thủ nội cho đến hết V-League 2011.

2. Nguyễn Quang Hải

Sinh năm 1985, phải đến khi 19 tuổi, năm 2004, Quang Hải mới được lên đội một Khánh Hòa. Những năm đầu, Quang Hải chỉ được biết đến nhờ chơi tốt ở các giải trẻ. Phải tới năm 2008, Quang Hải mới để lại dấu ấn ở V-League bằng 10 bàn thắng cho Khánh Hòa ở giải này. Cũng trong năm đó, Quang Hải được HLV Calisto gọi vào tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2008. Chỉ là sự lựa chọn thứ tư trên hàng tiền đạo của ông Calisto nhưng Quang Hải trở thành người hùng của tuyển Việt Nam với bàn thắng vào lưới Singapore trong trận lượt về trên sân khách, đưa tuyển Việt Nam vào chung kết. Sau bàn thắng này, Quang Hải gia nhập top những chân sút tốt nhất Việt Nam. Kết thúc V-League 2010, Quang Hải rời Khánh Hòa đến Navibank Sài Gòn với giá 9 tỷ đồng. Thời điểm đó, Quang Hải là tiền đạo nội đắt giá nhất.

3. Nguyễn Việt Thắng

Cầu thủ trưởng thành từ đội công an TP HCM có lẽ là người thi đấu cho nhiều CLB nhất ở V-League. Sau ba năm chơi cho Công an TP HCM, năm 2002, Việt Thắng chuyển đến Hoàng Anh Gia Lai. Dính dáng đến vụ bê bối ở Giải vô địch các CLB châu Á năm 2003, Việt Thắng bị VFF treo giò ba năm. Năm 2006, tiền đạo sinh năm 1981 trở lại sân cỏ trong màu áo Đồng Tâm Long An. Năm 2008, Việt Thắng quay lại tuyển Việt Nam, có mặt trong đội hình chính vô địch Đông Nam Á. Cũng từ đó Việt Thắng được xem là trung phong số một Việt Nam. Sau AFF Cup 2008, Việt Thắng tới Ninh Bình nhưng chỉ chơi cho đội này hai năm. Kết thúc V-League 2011, Việt Thắng chuyển đến Bình Dương với bản hợp đồng có giá 9 tỷ đồng trong ba năm.

4. Nguyễn Tăng Tuấn

Tăng Tuấn quê gốc Thanh Hóa nhưng được biết đến trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Tăng Tuấn từng có mặt trong đội U23 Việt Nam nhưng không tạo được nhiều ấn tượng. Ở đội Hoàng Anh Gia Lai, Tăng Tuấn phải đến V-League 2011 mới tìm được chỗ đứng trong đội hình chính. Có 8 bàn thắng, Tăng Tuấn được xem là một trong những chân sút nội tốt nhất mùa giải. Hoàng Anh Gia Lai muốn giữ cầu thủ gốc Thanh Hóa lại thêm ba năm. Số tiền mà “bầu” Đức trả cho Tăng Tuấn là ba tỷ đồng. Tiền đạo này sau đó đã chuyển đến Bình Dương, theo bản hợp đồng ba năm có giá trị lên tới 8 tỷ đồng.

5. Vũ Như Thành

Trung vệ quê Nam Định nhưng được đào tạo ở Thể Công và trưởng thành trong màu áo đội này. Có tài nhưng Như Thành bị xem là cầu thủ có nhiều “tật” nhất Việt Nam. Năm 2003, Thành “kếu” bị VFF treo giò 5 năm do dính đến nghi án bán độ của đội U23 ở JVC Cup. Được giảm án sớm 2,5 năm, Như Thành chuyển đến Bình Dương năm 2006. Trong màu áo Bình Dương, Như Thành có hai chức vô địch V-League. Năm 2008, trung vệ quê Nam Định trở lại tuyển Việt Nam, vô địch AFF Cup và được giới chuyên môn thừa nhận là một trong những cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình. Năm 2009, Như Thành chuyển từ Bình Dương tới Ninh Bình với bản hợp đồng có giá trị 8 tỷ đồng. Trong màu áo mới, tuyển thủ này không để lại nhiều dấu ấn. Anh đánh mất phong độ và hiện tại không còn được Falko Goetz triệu tập vào tuyển Việt Nam.

Theo Khoa Nguyễn (VNE)