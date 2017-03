Nani bị CĐV Marseille "tấn công" bằng tia laser

Nani liên tục bị chiếu Laser vào mặt. (Nguồn: Getty Images)

Khoảng nửa cuối hiệp 1 trận đấu giữa Marseille và Manchester United trên sân Stade Velodrome, tiền vệ người Bồ Đào Nha bất ngờ trở thành mục tiêu để các cổ động viên đội nhà "săn đón" bằng cách chiếu tia laser.



Ở một tình huống phạt góc, người ta có thể nhìn thất rất rõ ràng các tia Laser đã liên tục nhấp nháy trên mặt và ngực của Nani và anh cũng đã tìm cách để tránh né "hành động xấu này" của cổ động viên Marseille. Ngoài Nani, hậu vệ cánh John O’Shea cũng là nạn nhân bị chiếu tia laser.



Tại Pháp, các cổ động viên Marseille vẫn được coi là "đầu gấu" nhất, trong khi đây cũng không phải là lần đầu các cầu thủ M.U bị chiếu laser khi tới Pháp. Cách đây vài mùa giải, Cristiano Ronaldo cũng đã bị tương tự khi M.U tới làm khách của Lyon trong khuôn khổ Champions League.



Trở lại với trận đấu tại Velodrome, các cầu thủ Manchester United dù đã rất cố gắng song tất cả những gì mà họ làm được sau 90 phút thi đấu chỉ là trận hòa không bàn thắng với đội chủ nhà Marseille.



Với nhiều người, kết quả này sẽ giúp cho Manchester United giành được chút lợi thế trước khi hai đội đối đầu nhau ở trận lượt về trên sân Old Trafford vào ngày 16/3 tới, tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland thì lại không nghĩ vậy.



Theo huấn luyện viên Ferguson, kết quả hòa 0-0 sẽ là tỷ số mang đến bất lợi cho Manchester United, bởi Marseille chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu 1-0 là cũng đã giành quyền đi tiếp.



Sir Alex tỏ vẻ thất vọng khi phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi cảm thấy rất thất vọng về trận đấu này. Thật sự, một trận hòa không bàn thắng là kết quả rất nguy hiểm. Manchester United sẽ gặp khó khăn nếu để thủng lưới trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể để điều đó xảy ra."



Trong khi đó, huấn luyện viên Deschamp tỏ ra hài lòng kết quả hòa không bàn thắng: "Đó không phải là kết quả xấu cho chúng tôi, nhưng là kết quả tốt với Manchester United. Việc phải thi đấu trên sân Old Tralford mà không để thủng lưới một lần nữa rất quan trọng, đồng thời chúng tôi phải biết cách ghi bàn nếu muốn đánh bại Manchester United."/.





Theo Huy Anh (Vietnam+)