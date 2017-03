Nani đã từng nghĩ tới chuyện rời Man Utd

Với phong độ tương đối ổn định của Valencia, cộng thêm việc Man Utd vừa đưa về sân Old Trafford tiền vệ chạy cánh Ashley Young, chuyện Nani đi hay ở trở thành đề tài được giới truyền thông và NHM dành cho sự quan tâm đặc biệt. Từ chỗ là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Quỷ đỏ ở giai đoạn đầu mùa giải, ngôi sao người Bồ dần đánh mất vị trí chính thức vào tay người đồng đội Antonio Valencia. Phát biểu với giới truyền thông, Luis Nani cho thấy quyết tâm trụ lại Nhà hát của những giấc mơ để chiến đấu cho một vị trí chính thức. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận đã từng có thời điểm tâm lý bị xáo trộn lớn khi nghĩ về tương lai tại Old Trafford. “Sự thực là những tin đồn về sự quan tâm của Real Madrid, Barcelona, Juventus và Bayern Munich buộc tôi phải suy nghĩ. Là cầu thủ, bạn hạnh phúc khi được các đội bóng khác để ý”. “Thời điểm hiện tại, tôi đang thuộc biên chế của một CLB xuất sắc nhất thế giới. Nhưng trong tương lai, không ai dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra”. “Được chơi bóng tại Tây Ban Nha sẽ là một trải nghiệm thú vị. Có điều tôi vẫn thích Premier League hơn”. Tiền vệ Man Utd cũng đồng thời bày tỏ niềm hào hứng trước sự xuất hiện của HLV Villas-Boas tại Chelsea: “Ông ấy đã chứng tỏ tài năng của mình tại Porto. Tôi chúc Villas cũng gặp may mắn ở vị trí mới. Ờ mùa giải năm sau, cuộc cạnh tranh của Man Utd trong cuộc đua vô địch sẽ trở nên khó khăn và khốc liệt hơn rất nhiều”. Theo Việt Anh (Bongdaso)