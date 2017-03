Nani hét lương “khủng” với Zenit để ở lại MU

Do TTCN ở Nga đóng cửa muộn hơn so với phần lớn các quốc gia khác tại châu Âu nên đến hết ngày 6/9 vừa qua, Zenit vẫn tiếp tục công tác săn đuổi các ngôi sao như Luis Nani. Tuy nhiên, thương vụ này đã đổ vỡ và lí do là từ chính Nani.

Cách đây 1 tuần, “gã trọc phú” của nước Nga là Zenit St Petersburg đã khiến cả lục địa già phải “rung chuyển” bằng cú “bom tấn” trị giá 64 triệu bảng (80 triệu euro) để đưa về hai cái tên đình đám Hulk (Porto) và Alex Witsel (Benfica). Chưa dừng lại ở đó, CLB của xứ sở bạch dương này còn có ý định mua tiếp tiền vệ Luis Nani với giá 25 triệu bảng.



Nani hét lương trên trời với Zenit để được tiếp tục gắn bó với MU



Khi đó, tờ The Mirror cho biết rằng MU cũng đã bật đèn xanh để cầu thủ của mình ra đi bởi hiện tại, trong đội hình “Quỷ đỏ” đang sở hữu hàng loạt cái tên có thể đá tốt bên cánh như Ashley Young, Antonio Valencia, Ryan Giggs. Ngoài ra, cả Shinji Kagawa, Danny Welbeck, Wayne Rooney và Robin van Persie đều đã nhiều lần đảm nhiệm vai trò này trong quá khứ.



Dù vậy, vụ chuyển nhượng này đã đổ vỡ vào phút chót mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính Nani. Tiết lộ của giới thạo tin cho hay tiền vệ người Bồ Đào Nha đã yêu cầu Zenit phải trả mức lương trên trời là 200.000 bảng/tuần.



Thêm nữa, khi Zenit muốn đàm phán nghiêm túc để đạt được một mức đãi ngộ hợp lí hơn, ngôi sao 25 tuổi đã tắt luôn điện thoại di động nhằm tránh bị liên hệ. “Đó không phải là một sự tình cờ chỉ liên quan đến Nani. Cậu ấy đã nói với người đại diện rằng hãy đưa ra một đòi hỏi không tưởng về tiền lương nếu Zenit muốn nói chuyện.



Nani mong đợi Zenit sẽ để cậu ấy yên nhưng họ vẫn tiếp tục tìm cách liên hệ. Cuối cùng, Nani đành tắt luôn điện thoại và nói với mọi người rằng không được tiết lộ nơi ở của cậu ấy. Nani không hề muốn ra đi. Cậu ấy đang hạnh phúc tại MU”, một nguồn tin thân cận với cầu thủ này cho biết.



Hiện tại, hợp đồng của Nani với MU vẫn còn 2 năm nữa mới đáo hạn. Vấn đề lớn nhất của cựu cầu thủ Sporting Lisbon lúc này là việc anh muốn được tăng lương lên mức 130.000 bảng/tuần song phía ban lãnh đạo tại Old Trafford xem ra không mấy hứng thú với yêu cầu đó.



Theo Nguyễn Huy (Mirror, Dân trí)