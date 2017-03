Nani muốn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho

Luis Nani. (Nguồn: Reuters)





Gia nhập MU từ năm 2007 với giá 22 triệu Euro, Nani đã có những tiến bộ vượt bậc và dần trở thành trụ cột của đội bóng chủ sân Old Trafford. Kể từ khi Cristiano Ronaldo quyết định chia tay Manchester United để gia nhập Real Madrid hồi Hè 2009 với giá chuyển nhượng kỷ lục 96 triệu euro, Nani đã dần dần chứng minh được giá trị của mình để giúp cho người hâm mộ phần nào quên đi hình ảnh người đồng hương tại sân Old Trafford.



Tuy nhiên với việc chiêu mộ được thành công Ashley Young, vị trí của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại M.U đang bị đe dọa nghiêm trọng.



Nani cho biết: “Tôi muốn được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Tôi đã rất buồn khi không được đăng kí vào đội hình xuất phát tại Wembley tháng trước bởi lẽ tôi đã hi vọng được góp mặt ở thời khắc đó. Tôi muốn thường xuyên được ra sân chính thức tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào quyết định của huấn luyện viên."



Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Alex Ferguson cho rằng tương lai của Nani ở M.U vẫn là rất tươi sáng và chẳng có bất cứ lý do gì để ông phải quyết định bán Nani: "Nani đã tiến bộ mạnh mẽ trong suốt thời gian vừa qua và tôi khẳng định rằng cậu ấy có một vị trí rất chắc chắn ở M.U. Chẳng có lý do gì để Nani phải ra đi vào lúc này. Cậu ấy sẽ ở lại và tiếp tục cống hiến cho M.U”./.





Theo Huy Đồng (Vietnam+)