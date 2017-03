Nani: Tôi đã thực sự là một phần của M.U

Nani ăn mừng bàn thắng giúp MU hạ Sunderland 1-0, ảnh Getty

Bằng cách như vậy, Nani đã giúp M.U vẫn còn hy vọng vô địch Premier League mùa này, như khi anh bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn Gomes trong trận thắng Tottenham, ghi một bàn thắng có ý nghĩa sống còn với M.U. Đó cũng là cách anh sống và chơi bóng: chấp nhận những thử thách khắc nghiệt nhất.



Luis Carlos Almeida da Cunha, trước khi được một người chị gái đặt cho cái tên dễ thương Nani như bây giờ, từ nhỏ đã là một ngôi sao trên các đường phố ở Amadora, BĐN. Nhỏ bé và gầy giơ xương, nhưng Nani chưa bao giờ chịu thua trên sân bóng. “Mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, tôi đều đá bóng ngoài đường”, Nani nói, “Tôi không ăn trưa. Điều quan trọng nhất với tôi là bóng đá. Khi chúng tôi chia đội, tôi thường cặp đội với những cầu thủ yếu và đối đầu với những người giỏi nhất. Nhờ thế, tôi có thể chơi theo ý thích của mình, không chuyền bóng cho ai hết”.Anh trai của Nani từng được coi là cầu thủ tài năng nhất tại thị trấn vệ tinh củanày. Nhiều hơn 5 tuổi, Paulo Roberto dẫn cậu em đến tập với CLB của anh, Real Massama. “Tôi 13 hay 14 tuổi gì đó. Mỗi khi tôi dắt bóng vượt qua anh Paulo, anh ấy lại đá xấu với tôi, rồi mắng tôi vì tôi làm anh ấy mất mặt trước bạn bè. Cứ mỗi lần tôi phô diễn kỹ thuật, họ lại đá xấu với tôi, nhưng tôi không bao giờ dừng lại”.Năm 16 tuổi, Nani bắt đầu tập thử ở Benfica và Sporting, hai CLB kình địch ở. Đôi khi anh phải đi bộ nhiều cây số từ sân tập về nhà, hay phải trốn vé tàu. Dẫu thế, cả hai đội bóng đó đều không thấy Nani là một cầu thủ triển vọng. Khi Sporting mời Nani tập vào đầu mùa nhưng nói rõ sẽ không ký hợp đồng, suýt nữa thì Nani đã bỏ đi. “Trong lòng tôi rất giận, nhưng tôi không muốn tỏ ra bực bội và nói những điều không hay. Rồi rốt cuộc CLB cũng thay đổi ý định khi mùa giải bắt đầu. Trong một trận, chúng tôi bị Boavista dẫn trước 1-0, HLV cho tôi vào sân và ngay ở cơ hội đầu tiên. Tôi đã ghi bàn. Trận đấu kết thúc trên chấm phạt đền và tôi sút thành công quả cuối cùng cho đội nhà. Thế là các CĐV bắt đầu phát điên vì tôi”.Năm 2005, Nani bắt đầu đá cho đội một của Sporting và tiếp tục tỏ ra xuất sắc hơn những người lớn tuổi hơn anh. Mùa giải sau đó anh được gọi vào ĐT BĐN và được Alex Ferguson đưa về M.U với giá 14 triệu bảng. 11 tháng sau, anh sút quả phạt đền cho đội bóng áo đỏ trong loạt đấu súng ở Moskva, và anh lại thành công.Được liên hệ với nhau bởi tình bạn, quốc tịch và lối chơi, nhiều người từng coi Nani là người thừa kế của Cristiano Ronaldo ở Old Trafford, nhưng chấn thương vào đầu mùa khiến anh vắng mặt quá lâu và những so sánh cũng trở nên lố bịch. Hồi tháng 11 vừa qua,còn lên tiếng chỉ trích anh, dẫn đến các tin đồn Nani sẽ ra đi.Hóa ra đó chỉ là cách Sir Alex khích lệ cho khoản đầu tư của mình. Nani phải ngồi dự bị một thời gian, nhưng được đá chính liên tục trong nhiều chiến thắng vào tháng 1 kết thúc với trận hủy diệt Arsenal. Đến tháng 3, anh đã được đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa.Nani cũng đã học cách hy sinh và biết làm việc tập thể hơn so với khi còn trẻ. Anh chuyền bóng khi có cơ hội, chịu khó chạy chỗ và tiết kiệm năng lượng cho những cuộc đối đầu khó khăn nhất. “Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn”, Nani nói, “Điều quan trọng là các đồng đội chuyền bóng cho tôi, giúp tôi tự tin. Họ biết khi tôi có bóng, tôi sẽ không để mất”.Những tiến bộ đó một phần không nhỏ nhờ vào Evra, người màtin tưởng trao cho nhiệm vụ “cải tạo” Nani, cả trên sân tập lẫn trong các trận đấu. “Pat (Evra) là một người bạn lớn của tôi”, Nani nói, “Anh ấy luôn chỉ cho tôi thấy phải kiên nhẫn, cho tôi thấy cách các cầu thủ M.U chơi bóng thế nào, chỉ cho tôi các chuyền bóng cho các đồng đội, hòa nhập vào lối chơi và là một phần của CLB”.Một điều khác họ cùng chia sẻ là M.U sẽ có danh hiệu vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp. “Tôi cho rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội”, Nani nói. “Chỉ cầnmất điểm, chúng tôi sẽ vô địch. Còn nếu không thể thì sẽ là mùa sau. Chúng tôi luôn có tham vọng vô địch mọi giải đấu”.