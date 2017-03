Nasri muốn rời Arsenal vì quá “khát” danh hiệu

Tiền vệ Samir Nasri. (Nguồn: Reuters)



Trong cuộc trò chuyện với tờ The News of the World, tiền vệ người Pháp cho biết: ”Tiền không phải là động lực thi đấu chính của tôi. Tôi muốn ký hợp đồng với một câu lạc bộ mà ở đó tôi được chơi theo đúng sở trường của mình, nơi tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ vì tiền bạc."



"Chúng tôi nhận được những khoản tiền lương rất lớn nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là tạo dựng một sự nghiệp lớn và giành các danh hiệu. Điều này còn quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc. Tôi luôn muốn được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Tôi đã tới Anh thi đấu vì không giành được chức vô địch nào ngoài giải U-17 châu Âu năm 2004. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những năm tháng ở Arsenal đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.”



Còn nhớ ở mùa giải trước, huấn luyện viên Arsene Wenger đã mạnh miệng tuyên bố Arsenal đủ sức để giành “cú ăn bốn”. Nhưng các danh hiệu cứ lần lượt rời khỏi tay họ. Ngay đến cả Birmingham - đối thủ được coi là dễ nhằn nhất - cũng khiến Arsenal phải đón nhận thất bại trong trận chung kết Carling Cup.



Rõ ràng 6 mùa giải trắng tay liên tiếp đã khiến Arsene Wenger cũng như Arsenal mất đi quá nhiều niềm tin vào các học trò cũng như người hâm mộ.



Hiện cả M.U, Man City hay Chelsea đều đánh tiếng muốn có được Nasri. Mức giá cho tiền vệ 24 tuổi này được ước tính vào khoảng 20 triệu bảng.



Nasri chuyển từ Marseille tới Arsenal năm 2008 nhưng chưa một lần tận hưởng hương vị chiến thắng với các Pháo thủ. Anh đã thi đấu tổng cộng 124 bàn cho Arsenal, ghi được 27 bàn trên mọi mặt trận.



Trong khi đó, tờ L'Equipe của Pháp đưa tin Arsenal cũng đã chuẩn bị sẵn cho kế hoạch chia tay Nasri bằng việc theo đuổi một tiền vệ người Pháp khác là Mathieu Valbuena của Marseille.



Valbuena chính là trụ cột của Marseille giành chức vô địch Ligue 1 mùa 2009-2010. Anh cũng từng ghi bàn cho đội tuyển Pháp vào lưới đội tuyển Anh trong trận giao hữu năm ngoái./.