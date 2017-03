Navibank Sài Gòn trụ lại V-League

HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ chung vui sau trận. Ảnh: An Nhơn.

Dựa theo kết quả chuyên môn hai giải V-League và hạng Nhất 2010 thì Nam Định và Navibank Sài Gòn sẽ phải xuống hạng Nhất mùa tới. Ở chiều ngược lại, Hà Nội ACB và Than Quảng Ninh - hai đội nhiều điểm nhất của giải hạng Nhất sẽ có mặt ở V-League 2011. Thanh Hóa - đội đứng thứ 12 ở V-League - sẽ phải đấu với đội xếp thứ ba giải hạng Nhất Bình Định để xác định đội giành vé vớt dự V-League 2011. Tuy nhiên, theo quy định về số lượng đội lên xuống hạng mùa giải 2010 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì vấn đề này còn được quyết định bởi số lượng các đội bóng chuyên nghiệp ở hai hạng đấu. Do chỉ có 8 đội là CLB chuyên nghiệp, giải hạng Nhất chỉ có một đội giành vé lên hạng trực tiếp là nhà vô địch Hà Nội ACB. Đội xếp thứ hai Than Quảng Ninh phải đá trận play-off tranh vé vớt với đội đứng thứ 13 V-League là Navibank Sài Gòn.

Là đội bóng chơi ở giải hạng Nhất nên Quảng Ninh bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu chiều chủ nhật, hơn nữa lịch sử các trận tranh vé vớt cũng ủng hộ Navibank Sài Gòn. Nhưng diễn biến thực tế trên sân Chi Lăng cho thấy thầy trò Mai Đức Chung không thật sự chiếm ưu thế. Cả hai đều chơi hết sức thận trọng, khiến cho trận đấu có phần tẻ nhạt. Quảng Ninh nỗ lực và tràn đầy tham vọng lần đầu lên chơi giải chuyên nghiệp nhưng họ không thể vượt kinh nghiệm bên phía Navibank Sài Gòn. HLV Mai Đức Chung không có những cá nhân tốt như những đội khác ở V-League nhưng so với Quảng Ninh thì họ vẫn hơn hẳn. Chiến thắng 2-0 đã phản ánh phần nào điều đó. Kết quả này giúp Navibank Sài Gòn đại diện cho TP HCM tiếp tục tham gia ở mặt trận V-League năm sau.

Nhập cuộc thận trọng nên hai đội không dám mạo hiểm dâng cao đội hình. Cơ hội vì thế cũng ít được tạo ra về phía khung thành hai đội. Phút 27, tiền đạo Opara của Navibank Sài Gòn dứt điểm buộc thủ môn Đăng Bình bay người cản phá. Phút 45, Quảng Ninh cũng có cơ hội mở tỷ số nhưng trong tình huống trống trải chân sút của họ lại dứt điểm ngay vào vị trí của thủ môn Santos.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở hiệp hai. Navibank Sài Gòn đã tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Phút 60, Opara dứt điểm khiến thủ môn Đăng Bình để bóng bật ra và tiền đạo Văn Khải lao vào sút bồi mở tỷ số 1-0 cho Navibank Sài Gòn. Phút 66, chiếc vé ở lại V-League nằm chắc hơn trong thay thầy trò HLV Mai Đức Chung khi họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Opara đã có pha dứt điểm trước vòng cấm đưa bóng đi hiểm hạ thủ Đăng Bình.

Opara ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn hai bàn, Quảng Ninh nỗ lực tràn lên nhưng không đủ lực để ghi dù chỉ một bàn gỡ. Cơ hội nguy hiểm nhất mà họ có được trước khung thành Santos là pha băng vào đệm bóng cận thành vọt xà ngang của tiền đạo.

Theo An Nhơn (VNE)