NaviBank SG – SL Nghệ An (3-0): Cả làng đều vui

Một pha bóng bật cột, một lần dội xà của SL Nghệ An không đủ thuyết phục giới yêu bóng đá về một trận cầu hết mình của nhà vô địch V-League. Một tuần sau khi lên ngôi, SL Nghệ An đã không còn mang dáng dấp của đội bóng mạnh nhất giải vô địch quốc gia và hai lần qua mặt NaviBank SG cả trên sân nhà lẫn sân khách.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tung hầu hết các gương mặt dự bị vào sân khiến cho những lời dị nghị SL Nghệ An không dám “ăn dày” càng có cơ sở.

Trời mưa, sân trơn làm cho cầu thủ rất khó kiểm soát bóng. Tuy nhiên, vấn đề của đội khách lại là không thể kiểm soát tham vọng của mình như lời rêu rao sẽ đoạt cú đúp. HLV Nguyễn Hữu Thắng lo ngại học trò không còn sung sức với mấy ngày xả hơi sau chức vô địch V-League đã thành sự thật. Những đôi chân mệt mỏi của SL Nghệ An đã không đánh lừa được con mắt người yêu bóng đá.

Ngược lại, NaviBank SG khi vào đến trận chung kết đã làm mọi cách đưa trận chung kết về sân nhà của mình để buổi lễ đăng quang thêm long trọng.

Tân vô địch cúp quốc gia NaviBank SG. Ảnh: XUÂN HUY

Chủ sân Thống Nhất chơi nhàn nhã và chỉ cần một chút kiên nhẫn chờ bàn thắng. Sự mong mỏi đã đến ở phút 39, Quang Hải nhận bóng trong vòng cấm và đè mặt trung vệ Sơn Hà rồi tung chân phải nhẹ nhàng. Quả bóng ngoan ngoãn trôi trên tay thủ môn Đức Thắng vào lưới mở điểm cho NaviBank SG. Năm phút sau, Quang Hướng biến cả hàng thủ đội khách thành… tượng với cú sút cầu vồng rất đẹp vào góc cao cầu môn SL Nghệ An nhân đôi cách biệt.

Cơ hội rõ ràng nhất của đội khách ở phút 52, Fagan đặt bóng rất thuận lợi cho Như Thuật nhưng tiền vệ này lại sút bật cột dọc. Ngay lập tức, SL Nghệ An trả giá chỉ 2 phút sau đó, pha chuyển bóng từ xa ở biên phải của Quang Hướng vô tình thành một bàn thắng đẹp.

Dẫn trước ba bàn, NaviBank SG giữ bóng chơi như đi dạo. Còn cái vẻ vùng lên muộn màng của SL Nghệ An rất khí thế đã không còn ý nghĩa khi tỉ số gần như an bài. Một pha dứt điểm dội xà và hai pha sút phạt hiểm của Văn Quyến chỉ đem lại một chút trầm trồ cho khán giả lỡ yêu SL Nghệ An.

NaviBank SG đoạt cúp quốc gia bởi họ giàu khát khao hơn và giỏi tính toán hơn ngay từ khi bóng chưa lăn. Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ hớn hở nhào ra giữa sân vỗ tay chúc mừng thầy trò Mai Đức Chung vì ít ra còn có cái cúp cứu vãn cho hạng 8 V-League sau khi vung vít cả trăm tỉ mua cầu thủ ở mùa bóng này.

SL Nghệ An vô địch V-League, NaviBank SG đăng quang cúp quốc gia. Vui cả làng!

350 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch NaviBank SG. Đội hạng nhì SL Nghệ An nhận 200 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba Thanh Hóa, HA Gia Lai mỗi đội 100 triệu đồng. 150 triệu đồng hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do TƯ Đoàn và báo Tuổi Trẻ phát động. Theo đó, CLB NaviBank SG đã trích 10.000 đồng/vé xem trận chung kết cúp quốc gia và với 11.000 vé bán ra quy đổi là 110 triệu đồng. CLB SL Nghệ An ủng hộ thêm 40 triệu đồng. CT

THANH THANH