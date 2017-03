Navibank.SG đổ “tiền tấn” mua quân

Lần này, việc mua bán của Navibank.SG có vẻ đã âm thầm, yên ắng hơn chứ không còn những tuyên bố mạnh mồm vừa qua. Công cuộc tái thiết sẽ bắt đầu bằng việc tái kí hợp đồng với những hàng loạt cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng, nằm trong dạng biệt phái từ QK4 vào Sài Gòn.



Tuy chi bạo để giữ quân nhưng Navibank SG lại khó giữ được mục tiêu quan trọng nhất là Đình Luật (20). Ảnh: Quang Nhựt

Trong số này, các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự ưu ái, mà nói như lãnh đạo Navibank.SG thì đó là sự đầu tư cho tương lai, mà Tuấn Anh là một điển hình. Dù chưa bước qua tuổi 20, nhưng cầu thủ này đã được đội bóng trói chân với cái giá 1,8 tỷ đồng lót tay trong 3 năm. Bên cạnh đó, Tuấn Anh cũng được hưởng khoản lương lên đến 25 triệu/ tháng. Sau đó là Anh Thi với 250 triệu đồng/mùa rồi tương tự là Cao Xuân Hướng.



Ở tuổi 23, Bùi Văn Lâm cũng sẽ nhận số tiền lót tay lên đến 1,95 tỷ cho 3 mùa. Số tiền nói trên cũng đã được chuyển vào tài khoản của Đậu Ngọc Tân, hậu vệ cánh phải Lưu Mạnh Hà. Những cầu thủ này sẽ được hưởng mức lương từ 25 đến 30 triệu đồng/ tháng.



Con số này sẽ chưa dừng lại, khi mà Hải Anh đang được cân nhắc để làm người Sài Gòn thêm 3 năm nữa, với phí lót tay ước tính lên tới 3 tỷ đồng/3 mùa. Bên cạnh đó, Anh Thắng cũng được ra giá gần 1 tỷ/2 năm.



Trong danh sách nói trên, Trương Đình Luật chính có lẽ ngôi sao được chú ý nhất. Theo nguồn tin của PV, lãnh đạo ngân hàng Navibank đã đề nghị mức phí 5,5 tỷ lót tay, cộng với khoản lương 40 triệu đồng/ tháng để đổi lấy sự phục vụ trong 3 năm của trung vệ của ĐTQG. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía Đình Luật vẫn còn ậm ừ, bởi mới đây nhất HP.HN đã vào cuộc và dạm mua trung vệ này với số tiền hấp dẫn hơn so với Navibank.SG đã chào mời. Và nếu không có gì thay đổi, cuối mùa này, Đình Luật sẽ chia tay Sài Gòn để Bắc tiến.



Như vậy, đến thời điểm này, nếu cộng gộp với 2 bản hợp đồng mới chuyển về từ ĐT.Long An giai đoạn 2 là thủ môn Phan Văn Santos và Văn Khải (ước tính số tiền lót tay vào khoảng 11 tỷ đồng), thì số tiền những ông chủ ngân hàng bỏ ra để tái thiết đội bóng đã vượt ngưỡng 23 tỷ đồng. Con số này thực sự là một kỉ lục, vượt xa so với những “đại gia” được coi là “chi bạo” ở V-League như XM.HP, hay V.Ninh Bình…





Không chỉ rải tiền ra để giữ quân và mua quân, Navibank SG còn nhắm tới những mục tiêu rất “khủng” ở vị trí HLV trưởng cũng như GĐĐH. Sức hút từ lời mời của Navibank SG nặng kí tới mức đã có một thành viên chủ chốt trong BTC V-League xiêu lòng và sẵn sàng “dứt áo từ quan” với VFF để gia nhập Navibank SG làm GĐĐH. Nếu tên tuổi của vị quan chức này được tiết lộ thì hẳn sẽ là một cú sốc động trời của làng bóng đá Việt Nam, nhưng do không tìm được “cạ” để cùng về Navibank SG nên cuối cùng ông này đã thay đổi ý kiến và tiếp tục gắn bó cùng VFF. Trong khi đó, trước khi HLV Mai Đức Chung về với Navibank SG, đội bóng này đã chào mời một ông thầy nội khác với mức lương lên tới 70 triệu đồng, nhưng HLV này đã từ chối vì nhiều lí do khách quan.



Theo T. Điền (TT&VH)