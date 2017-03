Neuer: Tượng đài và lời nguyền rủa

Neuer đã vượt qua sức ép trong ngày trở lại Veltins Arena

“Thương tiếc Neuer đã chết…”. “Tên Judas!”. “Cút đi, đồ bẩn thỉu”… CĐV Schalke đã đón Neuer như vậy…



1. Nơi đầu tiên Neuer hướng mắt khi bước ra sân là các khán đài, nơi mà cách đây 10 năm, cậu bé 15 tuổi Neuer đứng khóc, ngước lên màn hình nhìn Bayern lấy chiếc đĩa bạc của Schalke ở phút bù giờ thứ tư.



Đúng chỗ đó, tấm hình vẽ một ả bán hoa có tên... Neuer được trưng lên…



Beckenbauer từng bị ăn tát. S.Meier bị đạp thẳng vào ngực đến ngất xỉu. G.Mueller bị chửi cả 3 họ. Klose phải xin rời sân khi về Bremen thi đấu. Effenberg bị tẩy chay. Figo cũng ăn nguyên cái thủ lợn khi trở lại Nou Camp... Cầu thủ bị ăn đòn, nghe những lời nguyền rủa độc địa khi gặp đội bóng cũ nhiều nhan nhản, bất kể họ là ai. Mà càng là ngôi sao lớn lại càng dễ bị chửi. Có khi tần suất bị chửi lại tỉ lệ thuận với thành công của họ. Để trở thành một huyền thoại cần phải vượt qua những giây phút tồi tệ đó. Neuer không phải ngoại lệ.



2. 90 phút tại Veltins-Arena, Neuer phải kìm nén mọi cảm xúc để thi đấu.



Các CĐV Schalke có lý do để làm như thế. Họ thất vọng vì đứa con của Gelsenkirchen lại bỏ quê đi tìm vinh quang ở đội bóng kình địch. Họ uất ức vì mất một cầu thủ lớn. Họ cũng ghen tức vì Bayern đã mạnh lại càng mạnh. Đó là cảm xúc chung của mọi CĐV. Nhưng cách phản ứng thái quá, những lời lẽ bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận (BTC đã phải gỡ bỏ các băng-rôn ấy) đã cho thấy đó không còn là nỗi thất vọng mà đã chuyển thành căm thù..



Schalke không đủ lớn với tham vọng của một siêu sao như Neuer. Đó là lỗi của Schalke. Nếu chậm 1 năm nữa là Schalke mất 25 triệu euro từ Neuer. Đó là luật, và lỗi cũng thuộc về Schalke. Có Neuer, Bayern đủ tự tin để hướng tới mục tiêu Champions League. Nếu Bayern đăng quang ở giải đấu danh giá này, nước Đức đẹp mặt, trong đó có cả những người Gelsenkirchen. Vẫn biết để trở thành tượng đài phải “ăn tát”, nghe chửi, phải vượt qua áp lực tâm lý. Nhưng chẳng có lý do gì để Neuer phải nhận những lời nguyền rủa độc địa kia. Cũng chẳng có lý do gì để CĐV Schalke ném vào Neuer những lời đó, trừ sự ích kỷ.



3. ”Bayern không chỉ thi đấu cho mình mà còn vì Neuer!”. HLV Heynckes đã nói như thế. CĐV Bayern cũng không còn băng-rôn tẩy chay Neuer nữa. Anh đã là thành viên thực sự quan trọng của đội. Nhưng nơi Neuer sinh ra, lớn lên, đã cống hiến suốt 20 năm… lại là nơi Neuer sợ trở lại nhất.



“Tôi hiểu những gì họ làm. Nhưng tôi vẫn mãi là đứa con của Gelsenkirchen. Đừng gọi tôi là Judas!”. Neuer không ngoảnh mặt với Schalke. Nhưng sao những người ở đó lại quay lưng với Neuer? Có lẽ, Neuer thà ăn cái tát của CĐV như hôm đi ký hợp đồng với Bayern cách đây 120 ngày còn hơn là bị xúc phạm, bị gọi là tên Judas!



Neuer đã vượt qua sức ép lớn chưa từng có bằng một trận đấu xuất sắc. Bayern tiếp tục sạch lưới. Đó là cơ sở để tin rằng, Neuer đang trở thành tượng đài thực sự. Khi đó, Schalke đã không chỉ thua trên sân mà còn thua cả trên khán đài. Và không chỉ là Bayern thắng mà cả Neuer đã thắng…



Thống kê

- Vòng này có tới 5 thẻ đỏ dành cho các cầu thủ và 1 thẻ đỏ dành cho GĐTT của Leverkusen (R.Voeller).



- Neuer đã lập kỷ lục giữ sạch lưới ở Bayern với thời gian 748 phút (tại Bundesliga và Champions League).



- Artur Sobiech (Hannover) đã lập kỷ lục mới khi nhận thẻ đỏ chỉ 7 phút sau khi lần đầu tiên được ra sân trong màu áo CLB mới (kỷ lục cũ là 9 phút).



- Vòng 6 cũng là lượt đấu duy nhất không có penalty. Từ đầu mùa, trung bình mỗi vòng có 2 quả 11m.



- C.Lell (Hertha) ghi bàn đầu tiên sau 3 năm rưỡi (trận hòa Augsburg 2-2).



- 17 trận lượt đi cho Hoffenheim mùa trước, Babel ghi 1 bàn, nhưng 4 trận vừa qua Babel lập công tới 4 lần.



- A.Dejagah có bàn thứ sáu liên tiếp cho Wolfsburg khi vào sân từ băng ghế dự bị (thua Hoffenheim 1-3), lập kỷ lục của CLB.



- Chưa bao giờ Hamburg chỉ sút cầu môn được 5 quả khi đá trên sân nhà như ở trận thua M’gladbach (0-1).



- Thẻ đỏ của Wiese (Bremen) là lần thứ 3 thủ môn này bị đuổi, chỉ ít hơn Lehmann (5).



- Kể từ tháng 2/2010 đến nay, Dortmund mới thua 2 trận liên tiếp tại Bundesliga.



- Chưa bao giờ dưới thời HLV Schaaf, Bremen sút nhiều như trận vừa qua gặp Nuernberg (25).



Chân sút hàng đầu

8 bàn: Gomez (Bayern)

5 bàn: P.Cisse (Freiburg)

4 bàn: Babel (Hoffenheim), Huntelaar (Schalke), Firmino (Hoffenheim)

Theo L.Trung (Bongdaplus)